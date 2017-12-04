«Молельные дома» под запретом

Правительство Таджикистана продолжает свою политику по наведению порядка на территории страны, ставя задачей воспитать правильное таджикское общество. Очередным шагом к этому является проведение кампании по ограничению несанкционнированной религиозности, суть которой заключается в запрете религиозной деятельности организованных молельных домов. История образования этих мест берет начало с 1991 года, когда после развала СССР сформировались благоприятные условия для возрождения ислама.

Причины запрета «мирных» общественных мест

В настоящее время эти общественные места для религиозного волеизявления руководство страны законным способом передает местным предпринимателям под их коммерческую деятельность. Ряд светских и религиозных норм дает юридическое право поступать таким образом. А если углубиться в изучение законодательства Таджикистана любое несанкционированное проявление религиозности равносильно радикализму, что может служить основанием для уголовного преследования в целях борьбы с экстремизмом. Существует и ряд социальных факторов, показывающий нежелательность существования подобных молельных домов. Люди, живущие в разных районах и махаллях, реализовывающие свои религиозные волеизьявления в местных молельных домах становятся изолированными и разрозненными друг к другу. Закрытие же данных общественных мест позволит сплотить людей, социализировать Борьба с радикализмом в Центральной Азии Ограничение по появлению молельных домов входит в общую специфику ведения борьбы правительства Таджикистана в отношении чрезмерной религиозности мусульман на территории страны. Примером других ограничений служат запрет молодым людям на ношение бороды и закрытие лица вуалей женщинами. Руководство Таджикистана не согласно с появлением своеобразной «модой на ислам», распространенной в последнее время в странах Европы. Кроме того подобные кардинальные меры ведутся для противостояния угрозе появления радикального исламизма в обществе. На исповедование такой мировой религии, как ислам никто вето не накладывает. Доказательством этому служит тот факт, что в Таджикистане больше мечетей, чем в других государствах Центрально Азии (3930 мечетей). Между тем, завершили свою работу около 900 незарегистрированных мечетей и молельных комнат. Если рассматривать ситуацию в других государствах Центральной Азии. То подобная Таджикистану картина наблюдается и там...

В Туркменистане отмечается тотальный контроль над муфтиятом и верующими, государство публично демонстрирует свою светскость, но при этом верховная власть назначает главу муфтията и областных руководителей мусульман.

В Казахстане долгое время отмечался рост количества мечетей. Но, при этом, усиление религиозности пока только набирает обороты. Об этом можно судить по тому факту, что предоставляемая Саудовской Аравией квота в 5000 человек для паломников, желающих совершить хадж, из года в год остается не востребованной.

В Узбекистане отмечается значительный вес религиозно настроенных людей в структуре общества. Со временем духовенство было поставлено под контроль государства. В прошлом году даже были установлены видеокамеры в мечетях страны, любая многолюдная молитва, всегда контролируется представителями правоохранительных органов. На сегодняшний день в Центрально-Азиатском регионе влияние радикальных исламистов на политическую власть осуществляется с помощью выходцев из подобных «молельных домов». По данным спецслужб Таджикистана выходцы из Афганистана и других зарубежных стран под видом молельных домов осуществляют вербовочную деятельность. Финансирование этих радикальных ячеек осуществляется с помощью представителей из-за океана, где решаются более глобальные задачи. Наиболее крупными организациями, ведущими свою деятельность, являются партия «Хизб ут-Тахрир» и «Исламское движение Узбекистана» на территории одноименного государства. Они же замечены в отдельных районах Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. Пропаганда ведется, главным образом, среди людей с неокрепшими, не сформировавшимися до конца религиозными взглядами. Для каждого у них свой подход. Радикалы считают себя поборниками "чистого ислама", они не бывают суфиcтами, то есть не почитают мусульманских праведников, вырывают отдельные фразы из Корана и трактуют их по-своему. Они искажают всю суть ислама, ради реализации собственных интересов и решения поставленных «сверху» задач.

Автор: Шерзод Абдулхасанов

Источник: http://kazislam.kz/ru