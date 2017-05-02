Бахауддин Накшбанд

Баха ад-дин Мухаммад аль-Бухари, Бахауддин Накшбанд-великий персо-таджикский мистик, одним из самых больших гавсов (спаситель), суфийский учитель, Ходжаи Бузур, основатель суфийского ордена Накшбандия.

Баха ад-дин Мухаммад аль-Бухари, Бахауддин Накшбанд-великий персо-таджикский мистик, одним из самых больших гавсов (спаситель), суфийский учитель, Ходжаи Бузур, основатель суфийского ордена Накшбандия.

Биография

Бахауддин родился 700 лет назад , приблизительно в 1318 г., 14 числа месяца мухаррам, в семье таджика -ремесленника, в деревне Касри-Хиндуван, около Бухары. Его отец и дед были богобоязненными людьми.

Всю свою жизнь они посвятили духовной практике суфизма и зарабатывали деньги честным трудом. Отец Бахауддина был ткач и гравировщик по металлу. Бахауддин Накшбандий как и отец также стал ткачом, и его шелковая материя с золотыми и серебряными нитями была очень популярна. Прозвище «Накшбанд» означает чеканщик, поэтому его называли Бахоуддин – Накшбанд.

У персоязычных народов, в какой бы стране они не жили, в культуре, архитектуре, одежде и даже в письменности, всюду, можно наблюдать национальный почерк и национальную символику. Например, на медной поверхности самаркандских и бухарских изделий, посуде, драгоценностях, вышивках по-прежнему используется национальный орнамент, разработанный Накош- чеканщиком. Его работы пользуются мировой известностью. Их история восходит ко временам персидского царя Джамшеда. Они ложатся в основу при разработке современного национального дизайна в Афганистане, Таджикистане, Узбекистане (Самарканд, Бухара), Иране , всюду где сегодня живут персоязычные народы.

Отец Бахауддина - Накшбандия был пылким мусульманином, и являлся примером для своего сына. Дедушка, имея близкие отношения с суфистами, глубоко также влиял на духовный рост своего внука. Бахауддин с детства находился под религиозным влиянием тасаввуф, науки, цель которой «воспитание сердца человека и его очищение ото всего, что отвращает нас от Аллаха». Когда Бахауддин был ещё ребёнок, его дед всегда брал внука с собой на уроки суфизма, где будущий суфийский учитель познавал «практику всех лучших черт человека и избавление от худших».

Бахауддин с раннего возраста стал изучать такие науки как шариат и тарикат. Первым духовным учителем мальчика был Мухаммад Бабайи Симаси, который впоследствии отправил его для продолжения обучения к шейху Сайид Амир Кулалу. Шейх, в свою очередь, видя серьезность устремлений молодого Бахауддина, ввел его в суфийский орден дервишей Ходжаган. Духовную инициацию (руханийа) Бахауддин получил от Абдульхалика аль-Гиджувани (да будет свята его душа).

Бахауддин был необычным ребенком, на его лице ясно был виден след святости и свет (нур) благородства. Он всегда находился в обществе взрослых людей. Ему были не инте-ресны сверстники, он не принимал участия в их детских забавах и играх. Мать Бахауддина рассказала: "Когда моему сыну было четыре года, он указал на корову и сказал, что она родит теленка с белой звездочкой на лбу". Через месяц корова родила теленка с белой звёздочкой на лбу, как описал малыш Мухаммад Накшбанди. Аллах наделил будущего «спасителя» необычными способностями и талантом — каромотом.

В Возрасте 17 лет, по воле отца, Бахауддин Накшбанда женился. Об этом рассказывает дошедшая до нас легенда.

Вскоре юный богослов стал собираться в паломничество к святым местам – Мекку и Ме-дину. Путешествие оказалось долгим, и домой, в Бухару, Накшбанди прибыл лишь спустя 3 года.

Из хаджа (паломничество к святым местам) Бахауддин вернулся полностью укрепленным в своей вере. Отныне его идеалами становятся абсолютная духовная чистота, отрешение от роскоши и стяжательства. Богослов встает на путь миссионера, активно проповедуя свое учение, согласно которому, истинный суфий просто обязан следовать сунне и всем правилам шариата.

Шейх Бахауддин Накшбанди (да будет свята его душа) в течение своей жизни трижды совершил хадж – паломничество в Мекку. Во время последнего хаджа он посетил г. Мерв и прожил там некоторое время. Затем шейх переехал в Бухару и жил в селении Каср аль-‘Арифан, что прежде называлось Каср аль-Хиндуван (Дворец индусов). Слава его как наставника распространилась во все стороны. Шейх, являясь духовным последователем пира Гиждувани, Накшбанди, развил и усовершенствовал учение ордена Ходжаган и вскоре сформировал 11 правил молитвенной медитации, и выработал особую методику дыхания.

Его правила, метод зикра, очень быстро распространился по всей территории Средней Азии. Очень скоро, учение завоевало популярность в Османской Турции, мусульманском Поволжье и даже в Индии и арабских странах. До сих пор метод зикра востребован хана-фитами (ханифитами) - последователями одной из четырёх религиозно-правовых школ или систем (мазхабов) суннитского ислама, живущих в тарикате «Накшбандий». Таким великим человеком был шейх Бахауддин Накшбанд.

Характер и нравственность шейха Бахауддина

Слово «шейх» имеет три значения (смысла):

1. Богатый человек (арабы богатого человека называют «Шейхом».

2. Богобоязненный (персоязычные народы, жители Ирана, Афганистана, Таджикистана «Шайхом» называют богобоязненного человека).

3. Пожилой, старый человек.

Когда мы, персы, говорим: «шейх Бахауддин», то это означает «богобоязненный Бахоуд-дин».

Шейх Бахауддин обладал удивительным характером. Он зарабатывал на хлеб собствен-ным трудом. И никогда не брал и не питался за счет садака (садака - деньги , которые богатые жертвуют инвалидам, старикам, детям, сиротам). Шейх не любил лицемерие и осуждал религиозных людей, которые себя считали учёными и муллами, но при этом не соблюдали правила гигиены, вместо аскетизма занимались обжорством, и выглядели как беременная женщина, кушали что попало.

От них шейх Бахауддин всегда дистанцировался, объясняя это тем, что Пророк (С) не был таким, и их поведение противоречит жизни Мухаммада (С.А.С.).У шейха Бахауддина никогда не было домашней прислуги. Он (да будет свята его душа) своими благословенными руками готовил пищу для бедных [мюридов] и сам прислуживал им за столом. Если они собирались вместе для принятия пищи, он призывал их находиться в состоянии хузура. Также, когда шейха Бахауддина (да будет свята его душа) посещал кто-нибудь из далёких городов, то он сам, как обычно, обслуживал гостя, проявлял всяческую заботу, самым лучшим образом ухаживал за его верховым животным, своими благословенными руками готовя животному воду и корм, чтобы не беспокоить хозяина.

Каромот шейха Бахауддина

Каромот( каромот –э то необыкновенное и удивительное явление, которое происходит у святых людей — аулийя). Каромоты святых только подтверждают то, что аулийа находятся на истинном пути.

У шейха Бахауддина (да будет свята его душа) было много верных халифов, и у каждого из них также было много халифов, обладателей чудес.

Однажды шейх Бахауддин (да будет свята его душа) отправился в Хорезм. В услужении у него был шейх Шади. Они дошли до реки Хаарам, и здесь шейх Бахауддин (да будет свята его душа) велел шейху Шади перейти по воде на другой берег. Тот испугался. Шейх Бахауддин несколько раз приказывал ему, но тот не слушался. Тогда шейх Бахауддин посмотрел на него своим взглядом, и шейх Шади на миг потерял сознание. Придя в себя, он заметил что его ноги находятся на поверхности воды, и он идет по воде, а шейх Бахауддин идет за ним. Когда они перешли реку, шейх Бахауддин спросил его: «Посмотри, промокли ли твои туфли?» Шейх Шади посмотрел на свою обувь и не нашел никаких следов воды (благодаря силе Всевышнего Аллаха)».

Шейх ‘Ариф Дик Карани (да будет свята его душа), один из лучших халифов сайида Амира Кулали (да будет свята его душа), рассказывал: «Однажды мы отправились для посещения шейха Бахауддина в Каср аль-‘Арифан. Когда мы возвращались в Бухару, за нами шла группа нищих. Один из них шел и порицал шейха Бахауддина (да будет свята его душа). Мы сказали этому человеку: «Ты не знаешь шейха хорошо, и тебе нельзя плохо думать и неучтиво отзываться об авлия!» Он не послушался. И тут же оса, залетела ему в рот и ужалила. Его пронзила сильная и нестерпимая боль. Мы сказали ему: «Это из-за твоего неучтивого и дурного мнения о шейхе». Он сильно заплакал. Затем он покаялся, взмолился о прощении и тот же час избавился от боли…

Для испытания шейха Накшбанди (да будет свята его душа) пришли алимы явных знаний, которые всегда проявляли недоверие к нему. Их было 13 человек. В то время шейх находился в уединении, в пещере, которая вмещала только одного человека. Его посуда тоже была рассчитана на одного человека. Он завел всех 13 человек в пещеру и накормил. Когда они уходили, один из них сказал: «Мы так ничего и не спросили у него». На что другой ответил: «Разве тебе не хватило того, что он всех нас завел в эту маленькую пещеру и накормил из этой маленькой кастрюли. Чего же ты еще хочешь?».Таких удивительных каромот, которые демонстрировал шейх Бахауддин, невозможно сосчитать. Вся его жизнь полна таких удивительных историй.

Произведения БахауддинаНакшбанда

О Хадже Бахауддине Накшбанде, его учении, а также о накшбандийских шейхах написано в рукописном виде и хранится около 200 книг, имеющих отношение к Накшбандийя. Сам Хазрат Накшбанд создал такие произведения на своем родном персо- таджикском языке как: «Хаётнама» (Книга жизни), «Далилул-ашикин» (Свидетельство влюблённых), «Аврод» (Покровы). Среди многочисленных учеников и продолжателей духовной традиции Хазрата Бахауддина Накшбанда наиболее известны Хазрат Алауддин Аттар, Хаджа ПорсоБухари, Мавлана Мухаммад, Хаджа Мусафир Хорезми и другие. Хазрату посвящены книги Хаджи Порсо «Макомати Бахауддин Накшбанд», «АлфосиКудсия», трактат Мухаммада Бакира «Макомати Хаджа Бахауддин Накшбанд» (Ступени суфийского пути). С большим почтением о Хазрате писали Джами, Навои, Али Сафи, Махдуми Аъзам, Хаджа Ахрор и другие авторы.

Зятем Хазрата был Алауддин Аттар, а внуком Хасан Аттар. Сегодня в Таджикистане очень многие из шейхов продолжают использовать «метод зикра» - накшбандиский тарикат. Почти все таджикистанцы находятся в тарикате Накшбандия, кроме новых групп, которые появились и называются «ваххабиты» и «салафиты». Эти две группы не только отказываются от традиционного тариката, но и пренебрегают ханафиским мазхабом. Но эти группы - исключение. В основном, мусульмане Таджикистана, слава Аллаху, являются последователями традиционного ислама, как наши славные предки. Например, по мазхабу - мы все в мазхабе Абуханыфу; по акыду - в акыде Матуриди; по тарикату – втарикате Накшбандия. То есть, мы - ханафиты - в акыде матуриди, в тарикате накшбан.

Одиннадцать принципов суфийского пути Накшбандийа

Бахауддин разработал одиннадцать принципов суфийского пути Накшбандийа, из кото-рых восемь ступеней духовного восхождения принадлежат Гиждувани.

Абдулхалик Гиждувани, будучи заочным (увейси) муршидом Шаха Накшбанда, занимает в Накшибандийском тарикате особое место.

Наш путь – через сохбет.

В уединении есть слава. В славе таится погибель

Добро и успех – в джамаате, и то, и другое кроется в людях

Постоянное присутствие на сохбетах сохраняет истинный иман

В нашемтарикате малыми поступками можно достичь великих побед

Так как следовать сунне не легко, а наш путь – это путь сунны

(Шейх Бахауддин Накшибанд)

Одиннадцать основных принципов тариката, которые каждый суфий должен знать и жестко соблюдать.

1. «Вукуфи замани» – «остановка времени». Отчитываться перед собой о каждом прове-денном мгновении и о каждом состоянии (халь); Благодарить Аллаха за время и состоя-ние, проведенное в поминании Аллаха, раскаиваться за время, растраченное в небреже-нии об Аллахе. Другими словами, в состоянии «кабз» продолжать просить прощения у Аллаха, в состоянии «баст» продолжать благодарить Аллаха. Салик должен понимать ценность времени, должен обращать внимание на каждый вдох и выдох, сохранять чув-ство муракаба. Понятия часа и времени сходны с верстовыми столбами на пути духовного развития.

2. «Вукуфи адади» – «ведение исчисления». Во время зикра необходимо уделять внима-ние счету, избегать рассеянности сознания и добиваться концентрации его на одной точке, концентрировать внимание. Наряду с тем, что контроль количества зикра имеет большое значение, главное – не количество, а качество зикра. Даже если количество зикра мало, сердце должно быть в присутствии Того, Кого оно поминает. Осознание ценности контроля количества зикра, считающееся первой ступенью тайного знания, препятствует проникновению в сердце бренного и преходящего.

3. «Вукуфи кальби» – «бывает двух типов»:

а) совершающий зикр каждую секунду думает об Аллахе, не дает возможности проник-нуть в сердце чему-либо, кроме Аллаха;

б) направленность совершающего зикр к своему сердцу. То есть, обращаясь во время зикра к участку своего сердца, расположенному под левым соском и напоминающему стеклянный эллипсоид (шишку), обеспечить присутствие в этом кусочке сердца помина-ния об Аллахе. Так же, как мы, направляясь к Каабе, обращаемся к Вездесущему Аллаху и открываем свои руки перед Ним с мольбой, так и, обращаясь во время зикра к своему сердцу, мы способствуем наполнению его проявлениями Господа.

4. «Хуш дар-дам» – «ум в сердце, дыхании»: «хуш» — ум, «дам» — дыхание. Сохранять присутствие Аллаха в каждом вдохе-выдохе, не позволять себе даже ни одного вздоха в небрежении к Аллаху. Потому что дыхание без небрежности наполняет сердце присут-ствием Аллаха. В Накшибандийя основой развития является дыхание. Остерегаться небрежности в отношении Аллаха во время вдоха-выдоха и промежутка между ними означает оживить в себе имя Аллаха аль-Хаййи. Тот, кто защитит свое дыхание подобным образом, избавляется от беспокойства по поводу земного и приобретает уверенность в будущем, став своего род «Ибн аль-Вакт» или «Человеком времени».

5. «Назар бар-кадам» – «взгляд на шаг». Подразумевает направление взгляда на кончики пальцев ног. Если ходить, глядя по сторонам влево и вправо, внимание рассеивается, сердце наполняется мирским. Тот, кто концентрирует свой взгляд на кончиках пальцев своих ног, сохраняет себя и от взглядов на запретное, и от занятости преходящим, потому что завеса в сердце возникает от внимания к окружающему без необходимости. Глаз является шпионом сердца. То, что видит глаз, занимает сердце. Те кадры, которые снимает камера глаза, откладываются в сердце. Хранящиеся в сердце, они занимают у сердца большую часть времени без необходимости. Направленность взгляда на кончики пальцев ног есть проявление скромности, адаба, норм шариата. Это соответствует сунне Досточтимого Пророка (саллаллаху-алейхи-васаллям).

6. «Сафар дар-ватан» – «путешествие по Родине». Движение от сотворенного мира к Творцу. Избавление салика от дурного характера, человеческих свойств и обретение пре-красной нравственности, свойств ангелов есть путешествие к своей истинной родине. Сюда же относится и странствие человека, ищущего наставника, с целью найти себе шейха. Досточтимый «Ибрахим сказал: «Я иду к моему Господу, который наставит меня на прямой путь» (ас-Саффат, 37.99) именно о внутреннем духовном путешествии такого рода. В тасаввуфе к такому духовному путешествию относятся все действия, направляющие человека от сотворенного мира к Творцу.

7. «Хилват дар-анджуман» – «находясь среди людей, быть в уединении». Состояние одиночества, несмотря на общение с людьми. Одиночество среди толпы, пребывание с Господом, находясь в обществе людей. Этот принцип можно описать как: «Руки направляются за прибылью, душа направляется к Любимому»(Даст бакорудил ба ёр).Занятость души и сердца Истинно Сущим, в то время как тело и внешние действия обращены к сотворенному миру. Для осуществления этого состояния салик должен посвятить себя полностью зикру в истинном значении этого слова, чтобы даже среди большого скопления людей он не слышал ничего, кроме поминания Всевышнего Господа, чтобы ничто не могло отстранить его от зикруллах. Таким образом, перед саликом (духовным путником) открывается истина аята: «Поминай имя твоего Господа и всецело посвяти себя Ему» (аль-Музаммиль, 73.8).

8. «Ёд-кард» зикр языка вместе с сердцем. Означает совершение зикра языком салика, достигшего степени муракаба. Так как сердце связано с материальными объектами, от нечистоты этих вещей загрязняется сердце. При совершении зикра языком сначала очи-щается от грязи язык, затем – сердце. Таким образом, салик поднимается от степени му-ракаба к степени мушахада. Во время зикра, называемого «нафи-исбот», а также во время урока муракаба закрываются глаза, язык прижимается к нёбу, и на задержке дыхания произносится формула таухида.

9. «Боз-гашт» – «возвращение». Этот принцип означает прогонять все посторонние мысли, негативные или позитивные, которые непроизвольно приходят на ум во время зикра. Особенно, при зикре «нафи-исбот» после возобновления дыхания, при произнесении словестной формулы: «Илахи анта максуди варидака матлуби» (О Аллах! Только Ты – моя желанная цель, и только Твоего довольства взыскую и ничего другого).

10. «Нигох-дошт» – «сохранение». Этот принцип осуществляется через препятствование проникновению всего бренного и воспоминаний о прошлом в дом сердца, являющийся местом божественных проявлений. Другими словами, это отключение воображения. Нет необходимости говорить, насколько это трудная задача.

11. «Ёд–дошт» – «вспоминовение». Это понятие, которое можно еще описать как удержа-ние взора, глубокое понимание, означает пребывание с Аллахом, не говоря это вслух, и удержание этого состояния. Достижение высшего предела в зикре, пребывание в состоя-нии хузур и степени «шухуд».

Общий эти зикр совершается раз в неделю под руководством шейха поздно вечерком после пятой неизменной молитвы. Члены братства практикуют тихийзикр. Необходимо отметить что почти вся персоязычная поэзия — это творчество суфиев: Санаи, Руми, Хафиз, Джами, Низами, Газоли, Шамси Табрези, Мавлавии Чунуни…и многие учёные также были суфиями

Золотая цепь преемственности Накшбандийского тариката до Махмуда аль-Уфи:

Пророк Мухаммад , Абу Бакр Ас-Сыддик , Салман Аль-Фариси бин Муса, Касим бин Му-хаммад бин Абу Бакр, Джафар Ас-Садик , Абу Язид Аль-Бастами , Абульхасан Аль-Харкани, Саййид Абу Али Аль-Фармади, Юсуф Хамдани , Абдулхалик Гиждувани , Ходжа АрифРевгари , Махмуд Инджир Фагнави, Али Рамитани, Мухаммад Баба Ас-Симаси, Сайид Амир Кулаль, Бахауддин Мухаммад Накшбанди Аль-Бухари, Аляуддин ибн Мухаммад Атари Мухаммад ибн Мухаммад Аль-Бухари, СайидЯкуб Аль-Чарахи , Ходжа Ахрар, Мухаммад Захид Ас-Самарканди, Дервиш Мухаммад, Хаваджа Мухаммад Аль-Амканаки, Мухаммад Аль-Бакий, Ахмад Ас-Серхинди Аль-Фаруки, Мухаммад Масум, СайфуддинАбубаракат Ахмад, Мухаммад Бадавини СайидНур, Хабибуллах ДжанДжанан аль-Мазхар,Абдуллах Дахляви, Мухаммад Халид Зияуддин Багдади, Абдуллах Муджавиру фи балядил Лях (аль-Макки) Мухаммад Мустафа ИсметГарибулЛах, Халиль НурулЛах Заграви, Али Риза аль-Баззаз, Али Хайдар Ахисхави, Махмуд аль-Уфи.

Это золотой цепь доказывает что суфизм и тарикат - не какое-то нововведение в религии Ислама, а берет свое начало со времени Пророка(С) и его подвижников, и даже раньше - со времен пророка Мусы (Ъ). В Корана ясно и чётка говорит Аллах о встрече Мусы (Ъ) и Хизр (авлия).

Последние мгновенья в жизни шейха Бахауддина

Шейх ‘Аляуддин ‘Аттар (да будет свята его душа), рассказывал: «Когда приблизился час смерти шейха Бахауддина (да будет доволен им Аллах), мы читали суру «Ясин» из Корана. Когда мы дошли до середины суры, внезапно ослепительно засияли лучи света. Мы были поглощены чтением прекрасных слов Аллаха. Учитель перестал дышать, и его душа покинула земной мир и переселилась в мир вечности».

День был вторник, ночь, третьего числа месяца раби’уль-авваль 791 года хиджры (1389 г. григорианского календаря). Скончался шейх в возрасте 73 лет.

Он был погребен в саду на месте, которое он сам заранее указал еще при жизни. Его по-следователи соорудили большой купол над его могилой, разбили сад и построили боль-шую мечеть. Многие правители пожертвовали вакф большие богатства и приложили много усилий в заботе о его наследии и возвеличивании его деяний. До сих пор могила шейха остается местом паломничества,где люди просят благодати, радуются, ступая по земле, где когда-то ходил этот святой человек. Каждую пятницу проводятся религиозные мероприятия, паломники совершают жертвоприношения, и известные учёные рассказывают про жизнь суфийского учителя и славу, которую он приобрел при жизни. Труды шейха Бахауддина переводят с персо-таджикского языка фарси на другие языки: узбекский, турецкий, арабский, русский, английский и другие языки мира .

Бухарские персы, в знак уважения и искренности шейха, очень часто произносят следую-щее заклинание: «Бахауддини баллогардон» (отведи беду, Бахауддин) и во время моль-бы (дуа) просят Аллаха: «О Аллах, ради Корана, Пророка Мухаммада (С) и ради шейха Бахауддина наставь нас на путь истины и избавь нас от мучения, о, могучий и милостивый Аллах.

Необходимо отметить, что время от времени проходят реставрационные работы места захоронения шейха. Его могила превратилась в мемориал. В 16 веке по приказу Шейбани хана Абдуллазизхана у могилы шейха Бахауддина была построена ханака и мечеть. Позже к мечети был пристроен минарет.

В комплексе недавно завершились реставрационные работы: был пристроен айван - от-крытый навес. Завершились работы на ханском кладбище - были восстановлены могилы многих персидских правителей Бухары, которые были захоронены на территории мемо-риального комплекса.

Недалеко от этого мемориала расположен другой комплекс, состоящий из мечети, водо-ема, и могил матери Бахауддина Накшбанди и его учителя - Саид Амир Кулола.

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ХайриддиниАбдулло - Руководитель отдела по духовному воспитанию и духовной культуре

Общероссийского общественного Движения «Таджикские трудовые мигранты».