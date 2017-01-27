Глава женского комитета откровенно высказалась о женщинах в хиджабах

Председатель Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан Идигул Косимзода, выступая сегодня на пресс-конференции, снова коснулась темы ношения таджикскими женщинами хиджабов.

Председатель Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан Идигул Косимзода, выступая сегодня на пресс-конференции, снова коснулась темы ношения таджикскими женщинами хиджабов.

По ее словам, совсем недавно Комитет проводил рейды с участием правоохранительных органов, целью которых было выявление женщин, «носящих не национальную таджикскую одежду, а чуждую нашей культуре».

«Мы лично видели, что женщины в хиджабах занимались сводничеством», - заявила Идигул Косимзода. - Я это видела это своими глазами, и, честно скажу, мне было очень противно».

По ее мнению, "когда женщины придерживаются чуждых таджикской культуре идеалов, то для них разврат тоже становится нормой».

«Когда наши специалисты проводят беседы с этими девушками, носящими хиджабы, то они с плачем рассказывают, что их заставляют его носить мужья, братья, родственники», - рассказала Косимзода.

Она привела в пример журналистам одну историю: «Ко мне обратилась педагог Исламского университета, и сообщила, что не хочет жить с мужем, потому что он пьет. Странно, эта женщина считает себя мусульманкой, закрывает свое лицо, тело, но одновременно обзывает отца своих троих детей кафиром, и жить с ним не хочет. А ведь этот мужчина, как мне удалось выяснить у его матери, раньше не пил, был образцовым семьянином, и запил только в последнее время. Я ответила той женщине, что она не только нарушает права своего мужа, но и больше не имеет права входить в аудиторию и преподавать молодым людям».

Идигул Косимзода также сообщила еще один факт:

«В комитет по делам женщин обратился мужчина, который заявил, что не хочет жить со своей женой, потому что она носит хиджаб из синтетической ткани, в результате чего на голове женщины появились язвы, источающие неприятный запах».

Резюмируя все вышесказанное, глава Комитета по делам женщин и семьи обратилась к таджикским женщинам, чтобы они не забывали свои корни и носили только национальную одежду таджиков.

"Я ношу национальную одежду даже в 24 градусный мороз, это было в Бадахшане. Мне очень идет наша таджиская одежда", - подчеркнула она.

Источник: http://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20170127/glava-zhenskogo-komiteta-zamolvila-slovo-o-zhentshinah-v-hidzhabah