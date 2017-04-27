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Республика Таджикистан

Опыт Таджикистана в борьбе с религиозным экстремизмом обсудили в Душанбе

27.04.2017 | События и репортажи

Круглый стол на тему «Российско-таджикские отношения, как важный фактор региональной безопасности: история и современность», состоялся накануне в Душанбе.

Круглый стол на тему «Российско-таджикские отношения, как важный фактор региональной безопасности: история и современность», состоялся накануне в Душанбе.

Мероприятие, прошедшее в Российско-Таджикском (Славянском) университете, посвящалось 20-летию подписания Соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане.

В нем приняли участие представители совета ветеранов при 201 российской военной базе, представители Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана, МИД РТ, а также Уральского федерального университета

Участники круглого стола обсудили роль Евгения Примакова (экс-премьер-министр Российской Федерации) в достижении мира и национального согласия в Таджикистане.

Также обсуждены правовая природа соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане, борьба с религиозным экстремизмом и профилактика радикализма: опыт Таджикистана.

Далее участники мероприятия обсудили роль 201 РВБ в обеспечении военной безопасности Республики Таджикистан и гуманитарное сотрудничество Таджикистана и России на примере Уральского федерального университета.

Источник: http://avesta.tj

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