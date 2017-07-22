Минкультуры разрабатывает образцы исконно таджикской одежды

Министерство культуры Таджикистана подготавливает образцы национальной женской одежды, свойственной таджикской культуре и традициям, «во избежание ношения чуждых нарядов».

Несколько дней назад президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил крайнюю обеспокоенность радикализацией общества, проявлением интереса таджикской молодежи к чуждой моде.

«Всевышнего познают умом и поклоняются ему сердцем, а не одеянием, сатром, хиджабом, чалмой и бородой, - заявил глава государства. - С возникновением религиозных течений экстремистского характера в стране усилились тенденции преклонения и подражания чуждым культуре таджиков обычаям и обрядам. В последние годы под влиянием интернет-сетей и отдельных групп расширяется пропаганда чуждой нашей культуре одежды в наших городах и районах, особенно среди женщин, что не может не вызывать тревогу».

Глава государства отметил, что ограниченная группа женщин и девушек видит религиозность не в душе, а во внешности. Одеваясь в черные и темные одежды, по его словам, они пренебрегают ценностями нашей национальной культуры и затмевают духовное пространство общества.

Видимо, Минкультуры своевременно отреагировало на выступление президента страны. Глава данного ведомства Шамсиддин Орумбекзода сказал 21 июля на пресс-конференции, что в обществе не утихают споры вокруг национальной одежды, поэтому исполнительный аппарат президента поручил подготовить образцы одежды, свойственной культуре таджиков, чтобы раз и навсегда поставить точку в этих дискуссиях.

«Никто не знает, что люди скрывают за этими сатрами», - сказал министр культуры. При этом он напомнил о шахидках (смертницах) «Исламского государства», назвав женщин в черном религиозном облачении «подражательницами чуждой моды».

Впервые критика со стороны президента Таджикистана в отношении женщин, предпочитающих носить сатры и хиджабы, прозвучала в 2015 году. Тогда он призвал таджикских активисток пропагандировать в обществе ношение традиционной таджикской одежды.

После этой критики в Таджикистане началась кампания против хиджабов и сатров. В частности, руководители учреждений потребовали от своих сотрудниц не появляться на работе в этой одежде. Однако правозащитники называют такие меры вмешательством в частную жизнь и попиранием норм Конституции.

Источник: https://rus.ozodi.org