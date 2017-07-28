Долой "полуголых"! Женский комитет начал борьбу с "непристойно" одетыми таджичками

Женский комитет Таджикистана борется не только с ношением хиджаба, но и с «непристойной» одеждой, противоречащей нашей национальной культуре и религии, сообщила сегодня журналистам первый заместитель председателя Комитета по делам женщин и семьи при правительстве РТ Мархабо Олими.

«Наши рабочие группы, которые пропагандируют ношение национальной таджикской одежды среди женщин, объясняют женщинам, что носить хиджабы, сатры, тюрбаны – это чуждо таджикам. Но мы также обращаем внимание и на тех девушек, которые надевают непристойную одежду, ходят почти полуголыми», - заявила она.

«Эмомали Рахмон выразил крайнюю обеспокоенность радикализацией общества, проявлением интереса таджикской молодежи к чуждой моде и поставил задачу - бороться с чуждой культуре таджиков одеждой, мы эту задачу выполняем», - пояснила Олими.

По ее словам, Комитет по делам женщин совместно с другими структурами вскоре подготовит рекомендательные образцы одеяний, "свойственных таджикской культуре и традициям, во избежание ношения чуждых нарядов".

Напомним, таджикские власти, еще начиная с 2015 года, усилили разъяснительные работы среди населения республики, чтобы предотвратить следование чужой культуре и традициям, особенно в стиле одежды.

Чиновники ссылаются на исполнение поручений президента Таджикистана Эмомали Рахмона, которые были даны в преддверии празднования Дня матери. Тогда он выразил обеспокоенность, что в обществе стали появляться женщины и девушки, одетые в черные наряды, «не свойственные таджикской культуре и традициям».

«Наш народ никогда не носил черную одежду. В традиционном обряде не принято носить одежду черного цвета. Вы и сами знаете, что даже траурная одежда у нашего народа не имеет однотонный черный цвет. Но некоторые девушки и женщины в Таджикистане стали носить черную одежду. Они не понимают в чем смысл или значение стиля в одежде и не хотят этого понимать», - сказал Рахмон.

Источник: http://news.tj/ru