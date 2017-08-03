В таджикском Дусти богословам рекомендуют укоротить бороды

Не более трех сантиметров – такую норму ношения бороды порекомендовали местным имам-хатибам в хукумате района Дусти Хатлонской области Таджикистана. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава районного хукумата Салохиддин Раджабзода. По словам чиновника, «трехсантиметровая борода» соответствует культуре и религии таджиков.

Насрулло Файзуллоев, имам-хатиб центральной мечети района Дусти, первым откликнулся на призыв властей. В беседе с Таджикской редакцией Азаттыка 3 августа он сказал, что длина бороды у последователей ханафитского мазхаба не должна превышать один сжатый кулак. Такая норма ношения бороды была установлена Советом улемов Таджикистана в ноябре 2012 года. Тогда в Исламском центре Таджикистана, при котором действует Совет улемов, заявили, что норма установлена по просьбе комитета по делам религии.

«Моя борода соответствовала установленным Советом улемов нормам, но власти района попросили подстричь бороду, и сейчас длина моей бороды не превышает трех сантиметров», – сказал имам-хатиб.

Два года назад в Таджикистане началась кампания против ношения бороды. Задержанным после установления личности и снятия отпечатков пальцев насильно сбривали бороды. Некоторым угрожали штрафными санкциями.

В апреле на встрече в Астане с лидерами Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал запретить в Казахстане бороды и короткие штаны на уровне закона.

Источник: https://rus.ozodlik.org