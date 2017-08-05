Таджикские «джихадисты» утверждают, что беглый полковник Халимов жив

Таджикские «джихадисты» из запрещенной в ряде стран группировки «Исламское государство» («ИГ») в аудиосообщениях утверждают, что беглый полковник Гулмурод Халимов жив.

Парвиз Саидрахмонов (Абу Довуд) и Тоджиддин Назаров (Абу Усама Нораки) заявили в аудиосообщениях, что сообщения о смерти экс-командира ОМОН МВД Таджикистана – ложь. Абу Довуд призывает сторонников экстремистов не верить слухам о гибели Халимова.

Аудиосообщения появились на сайтах таджикских «джихадистов» 23 июля и 3 августа. Когда и где были сделаны записи – неизвестно. Но, судя по их беседам, записи производились после освобождения иракского города Мосула от «ИГ». Таджикские «джихадисты» подтверждают потерю Мосула, но считают, что «это еще не конец».

Сообщается, что последние месяцы Гулмурод Халимов находился в этом иракском городе. Британский журнал «Таймс» 15 апреля сообщил, что Гулмурод Халимов был ликвидирован в результате авиаудара именно в Мосуле. «Гулмурод Халимов отвечал за прикрытие «джихадистов» в Мосуле и организацию взрывов автомобилей, направленных против международной коалиции», – отметил источник журнала.

Летом прошлого года Гулмурод Халимов был назначен и.о. военного министра «ИГ».

Власти Таджикистана до сих пор не подтвердили сообщения о гибели Гулмурода Халимова. На днях имя Гулмурода Халимова было удалено из списка разыскиваемых лиц на официальном сайте Интерпола. В МВД Таджикистана выразили недоумение по этому поводу и заявили, что имя с фото Халимова останется в списке разыскиваемых лиц на официальном сайте министерства до тех пор, пока он не будет задержан, либо не будет получено подтверждение о его смерти.

Ранее глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода заявил журналистам, что не владеет точной информацией, жив или мертв Халимов. «Но мы работаем в этом направлении», – сказал он.

Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон вчера пообещал сообщить СМИ в случае задержания беглого полковника Гулмурода Халимова.

Полковник Гулмурод Халимов исчез в апреле 2015 года, а в конце мая сообщил, что находится в Сирии. В своем видеообращении бывший командир ОМОН МВД Таджикистана заявил, что в МВД ограничивали его религиозную свободу, в частности, ему запрещали молиться, поэтому он решил присоединиться к «Исламскому государству».

Таджикские власти обвиняют беглого полковника в измене родине. По информации Генпрокуратуры Таджикистана, против Халимова возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса страны. Они разыскивают экс-командира ОМОН через Интерпол.

США объявили награду в три миллиона долларов за информацию о местонахождении Гулмурода Халимова.

Гулмурод Халимов родился в 1975 году в кишлаке Дараи Фони Варзобского района, в годы гражданской войны в Таджикистане служил в Президентской гвардии. После обучения в Высшей Академии МВД Таджикистана и прохождения специальных курсов-тренингов в России и США, дошел в карьере до командира ОМОН МВД Таджикистана. Полковник Халимов участвовал в спецоперациях против незаконных вооруженных группировок в городе Хороге и Раштской долине, за что был награжден правительственными наградами.

Источник: https://rus.ozodlik.org