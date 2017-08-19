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Президент призвал отказаться от пышных столов в Курбан Айт19.08.2017 | События и репортажи
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон накануне, на встрече с жителями и активом Вахшского района Хатлонской области в очередной раз напомнил о неприемлемости расточительства в дня празднования религиозных праздников, сообщает Ca-news со ссылкой на «Авеста».
«По истечении нескольких дней наступит Иди Курбон, являющийся одним из ценных религиозных праздников нашего народа. Праздничный день для всех нас считается днём радости и веселья, особенно имущим и состоятельным людям надлежит обязательство сделать соучастником данного веселья сирот, инвалидов, нуждающихся и малообеспеченных», — подчеркнул глава государства. «Пожертвование является одной из обрядов данного торжества. Однако, не следует забывать, что согласно предписанию шариата и фетвы богословов ханафитского толка, исполнение данного действия богоугодно только по отношению к тем, кто имеет хорошие условия жизни и достаточные материальные возможности. А лицам, имеющим проблемы, многодетным или попечительствующим над несколькими другими лицами, пожертвование, милосердие и благотворительность непозволительно», — заявил президент. По словам Эмомали Рахмона, состоятельные и обеспеченные лица должны, в первую очередь протянуть руку помощи и проявлять великодушие по отношению к сиротам, инвалидам нуждающимся и малообеспеченным, радовать их сердца. «Суть этой идеи подтверждена во многих хадисах пророка ислама. Однако, как мы видим, во многих случаях отдельные люди вместо поддержки нуждающихся и малообеспеченных оказываются приверженцами имитирования предрассудков, расточительства, верхоглядства, пышной показухи, некоторые из них даже за счет хлеба насущного своей семьи украшают напыщенные дастарханы, что является недопустимым с точки зрения религиозных учений священной религии ислам», — отметил в своем выступлении глава государства. По его словам, в дни праздника бывают моменты, когда человек может позволить себе исполнить богоугодное дело путём благотворительности, но никак расточительства и верхоглядства, что перед Богом считается делом скверным и безобразным. «Поэтому, еще раз напоминаю благородному народу страны, стремящимся к наиболее лучшему проявлению милосердия и благотворительности, помощи сиротам, инвалидам нуждающимся и малообеспеченным, многодетным семьям, лицам без попечителей, воздержаться от расточительства, излишних затрат и превращения праздничного дастархана в свадебный. Напротив, если даже повторится, напоминаю, чтобы вместо расточительного и затратного дастархана пусть украшают духовный дастархан, то есть наставляют своих детей, направляют их на правильный путь и почитание жизненных благ, навещают родителей, больных и нуждающихся, совершают другие благие деяния», — подчеркнул президент Эмомали Рахмон.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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