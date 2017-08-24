Таджикская диаспора накормила застрявших в Домодедово паломников

Представители таджикской диаспоры Москвы первыми откликнулись на просьбу для паломников из Башкирии, которые уже двое суток сидели в аэропорту Домодедово по вине туроператора.

В Саудовскую Аравию для совершения хаджа паломники из Башкирии должны были вылететь еще 22 августа. Однако этого не произошло. Туроператоры объяснили это проблемами с визами. Причем некоторые паломники уже отчаялись и хотят вернуться домой. В настоящее время в зале ожидания аэропорта без еды и воды находятся 47 паломников, многие из которых — пожилые люди.

Как сообщил общественный деятель Расул Тавдиряков, сотрудники турфирмы выделили многочисленной группе паломников всего лишь три небольших бутылки воды.

«Около 50 паломников из Башкирии Сотрудники турфирмы, пригласивших стариков Бшкортостана в путешествие к Богу, почесав затылок и осознав, что дело приобрело публичный характер, вняли, что пора немедленно принимать решительные меры по выходу из сложившегося кризиса. Посовещавшись с коллегами было принято единогласное решение выделить за счет средств фирмы башкирским паломникам…. ТРИ бутылки питьевой воды. Курьеру, доставившему воду паломникам, было приятно смотреть на счастливые и сияющие лица бабаев и апаек. «И не надо мне оваций и не надо громких слов», застенчиво произнес спаситель», — написал Тавдиряков на своей странице в Facebook.

Тавдиряков призвал всех неравнодушных людей помочь паломникам, оказавшимся в тяжелом положении.

«Москвичи, накормите стариков!!! Они готовы купить. Просто организуйте доставку до аэропорта горячей домашней еды», — добавил мусульманский активист.

Первыми на просьбу активиста откликнулась таджикская диаспора. Как позже написал Тавдиряков, в аэропорт начала поступать продовольственная помощь.

«Первыми откликнулись наши братья из таджикской диаспоры города Домодедово. С самого утра они готовили у себя плов и сразу же по готовности доставили его к нашим братьям», - пишет активист.

«Мы не могли упустить такую прекрасную возможность заработать довольствие Всевышнего Аллаха», - прокомментировал представитель таджикской диаспоры Фарход Одинаев.

Источник: http://news.tj/ru