МВД Таджикистана разыскивает родных таджикской девочки Марьям, найденной в Ираке

Министерство внутренних дел Таджикистана занимается поиском родственников девочки по имени Марьям, которая по утверждению российских журналистов из Таджикистана, и была вывезена родителями в Ирак. Историю Марьям показали по российскому каналу Russia Today.

Напомним, в одном из приютов Багдада обнаружена девочка по имени Марьям, предположительно она является уроженкой Таджикистана. Об этом рассказывает издание RT, чьи журналисты навестили приют в Багдаде, в котором находились дети из России и стран СНГ. Они были вывезены в Ирак родителями, которые подверглись влиянию «Исламского государства».

Эти дети - сейчас уже сироты - не видели мирной жизни и не помнят почти ничего, кроме взрывов снарядов, огня и голода. Как они живут в приюте, о чём мечтают и как их пытаются вернуть на родину, рассказывает материал RT.

Издание отмечает, что в приюте находится 8-летняя Марьям, которая выделятся среди других детей, она практически ни с кем не играет. Ее родители, вероятно, уроженцы Таджикистана, которые сначала, похоже, уехали в Египет, а уже после оказались в Ираке.

«Я родилась в Мисре (Египет), - говорит она. - Там же родились две мои сестры и брат. Уже здесь родились ещё один брат и сестра. И они, и родители - все погибли, когда на наш дом ракеты бросали», - рассказывает Марьям.

Как сообщил «АП» начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали, сотрудники министерства уже начали разыскивать родных девочки. «Но поиски затруднены тем, что девочка родилась в Сирии, родные ее родителей в Таджикистане вряд ли видели девочку», - сказал Умарджон Эмомали.

Но представители МВД не теряют надежды найти родных Марьям, только родственники смогут забрать ее из приюта в Ираке. Представитель министерства просит всех тех, кто смог узнать девочку позвонить по номерам горячей линии - 221 21 21 или с мобильного 1919.

Российские журналисты также сообщали, что в приюте в Ираке найдены трое детей, чьи родители предположительно из Таджикистана, но МВД РТ пока располагает информацией только о девочке Марьям.

Согласно данным ООН, в настоящее время на территории Сирии и Ирака и в других зонах конфликта, находятся 234 таджикские семьи, состоящие из 840 человек. Среди них 309 мужчин, 279 женщин, 110 девочек и 142 мальчика.

Согласно тем же данным, властям Таджикистана удалось за последние два года, с 2015 по май 2017 года, вывезти из зон боевых действий 19 семей, или 61 человека. Среди них 21 девочка и 20 мальчиков.

Источник: http://news.tj/ru