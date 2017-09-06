"Я никогда не надену военную форму"

Военная прокуратура Хатлонской области направила в суд уголовное дело в отношении солдата срочной службы, который по религиозным соображениям отказывается надеть военную форму и брать в руки оружие. 18-летний Даниил Исломов является членом запрещенной в Таджикистане религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Даниил Исломов был призван в армию в апреле этого года военным комиссариатом района Фирдавси города Душанбе и проходит срочную службы в расположенной в городе Курган-Тюбе воинской части.

«Но он до сих пор ни разу не надел военную форму из-за того, что якобы ношение военной формы противоречит его религиозным убеждениям», сказал в беседе с Радио Озоди судя военного суда Хатлонской области Алишер Рафикзода.

По его словам, Даниил Исломов не задержан, он находится на территории воинской части. Дата судебного заседания еще не назначена.

В отношении последователя «Свидетелей Иеговы» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 376 УК РТ «Уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем причинения себе какого-либо повреждения (членовредительства) или уклонение путем симуляции болезни, или иного обмана», которая предусматривает ограничение по военной службе на срок до двух лет либо содержание в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.

Даниил Исломов еще в военкомате заявил, что по религиозным соображениям не может носить военную форму и брать в руки оружие. Он был согласен на альтернативную гражданскую службу в армии, но в военкомате ему отказали, сообщила его мать Оксана Исломова.

По словам Дилрабо Самадовой, руководителя «Офиса гражданских свобод», альтернативная гражданская служба представляет собой особый вид трудовой деятельности, осуществляемой гражданами вместо службы в армии. Но такой закон в Таджикистане еще не принят, хотя специальная рабочая группа Минобороны Таджикистана еще весной подготовила и представила правительству проект об альтернативной службе. Проект закона об альтернативной военной службе в армии подготовлен и таджикскими правозащитниками, но его окончательный вариант пока не согласован, сообщила Дилрабо Самадова.

В Таджикистане деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» была запрещена осенью 2007 года. Власти тогда заявили, что представители данной секты систематически нарушали статьи закона «О религии и религиозных организациях», хотя ещё в 2002 году после неоднократных предупреждений деятельность «Свидетелей Иеговы» в РТ была временно приостановлена. Ровно через год, в октябре 2008 года суд военного гарнизона города Душанбе постановил полностью запретить деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы».

В 2015 году Европейская Ассоциация Свидетелей Иеговы (ЕАСИ) на заседании ОБСЕ заявила, чтоСвидетели Иеговы в Таджикистане подвергаются преследованиям со стороны местных чиновников и не могут поклоняться Богу частным образом или совместно с другими. «Государство не позволяет незарегистрированным общинам исповедовать свою религию публично. Эти общины не могут по закону производить, ввозить, вывозить или распространять религиозные материалы», говорилось в заявлении.

ЕАСИ выразила обеспокоенность и тем, что сотрудники ГКНБ Таджикистана многократно вызывали местных Свидетелей Иеговы на допрос и оказывали на них давление, чтобы они подписали самоинкриминирующие заявления.

«Свидетели Иеговы» - международная религиозная организация христианского направления. До 1931 года она называлась «Исследователи Библии», затем была переименована. По мнению некоторых исследователей и части общества, организация является христианской сектой. На территории Таджикистана организация «Свидетели Иеговы» появилась в 1997 году.

Источник: https://rus.ozodi.org