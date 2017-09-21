Похороны без громких причитаний

В таджикском обществе бурно обсуждают недавно установленный порядок проведения похорон и соблюдения траура.

В частности, родственникам покойного нельзя громко плакать по усопшему и облачаться в черную одежду. Некоторые обозреватели уже высказали свое удивление новым порядкам, назвав их «неэтичными», а контроль над человеческими эмоциями и страданиями – вмешательством в частную жизнь человека.

Завкибек Солехов несколько недель назад похоронил своего 59-летнего отца. По его словам, недобрая весть о смерти отца была для него очень тяжелой и в тот момент он не мог справиться со своими чувствами.

«На похоронах отца люди не рвали на себе одежду и волосы, но женщины нет-нет, да громко причитали. В такие моменты трудно держать в себе такое горе и хочется выплакаться», - говорит он.

По его мнению, никакие законы и штрафы не могут контролировать человеческие эмоции в момент потрясения, потери близкого и родного человека. «Считаю, что власти должны были проводить разъяснительные работы среди населения, а не применять карательные меры», - сказал собеседник.

Порядок проведения траурных церемоний определил Комитет по делам религии совместно с Советом улемов и Центром исламоведения Таджикистана. Пока этот порядок носит рекомендательный характер, но в случае внесения поправок в закон страны о регулировании традиций и обрядов, станет обязательным к соблюдению.

Афшин Муким, пресс-секретарь Комитета по делам религии, сказал, что основной целью новых порядков является урегулирование траурных церемоний и поминальных мероприятий.

Махмадулло Давлатов, таджикский психолог, сказал, что потеря родного и близкого человека является психологической травмой, люди пребывают в эмоциональном шоке и любого рода вмешательство в такой момент может повлечь непредсказуемую реакцию.

«Человек, потерявший своего близкого, пребывает в эмоциональном шоке, особенно в первые дни. Человек не может управлять собой и рядом с ним должны находиться люди. К примеру, если в такой момент придет председатель махалли или джамоата и начнет требовать перестать громко плакать, человек может жестко отреагировать», - говорит Давлатов.

Разработчики нового порядка уверяют, что новые правила соответствуют ханафитскому мазхабу. Отныне на траурных мероприятиях запрещается громко причитать, посыпать голову землей, рвать на себе одежду и волосы, царапать лицо и приглашать специальную плакальщицу. Родным усопшего разрешается негромко плакать.

Услуги могильщиков и человека, который омывает покойного, производится родными покойного в присутствии уполномоченных лиц на местах. Нельзя также оставаться в доме усопшего на ночь, за исключением детей и близких родственников. Женщинам разрешается носить траурную одежду синего цвета, а вот черные одеяния теперь под запретом.

Источник: https://rus.ozodi.org