В Таджикистане пять студентов, приехавших на учебу за рулем авто, будут отчислены из вузов

МВД Таджикистана выявило пять студентов, которые приехали на учебу за рулем личных авто. Согласно закону, теперь им грозит отчисление из вузов. Как сообщает МВД, рейд был проведен 16-19 сентября.

В списке правонарушителей числятся Ёсир Мирзоев, студент третьего курса факультета международных отношений Таджикского национального университета. МВД сообщает, что он приехал на учебу за рулем автомашины марки «Тойота-Кемри».

Студент четвертого курса факультета биологии Таджикского государственного педагогического университета Курбонали Кенджаев приехал на учебу за рулем «ДЭУ-Нексия», а студент третьего курса факультета торговли и таможни Таджикского государственного коммерческого университета Икболшо Бобохонов прибыл на учебу за рулем «Мерседеса». Его сокурсник Кишвар Кандов приехал на занятия за рулем «Опель- Астра».

За рулем «Опеля» на учебу приехал и Асланджон Ганджалзода - студент второго курса Душанбинского колледжа информатики и компьютерных технологий.

Напомним, в Таджикистане студентам и школьникам категорически запрещено приезжать на занятия за рулем автомашины. Нарушителей ждет отчисление.

Такие поправки в законодательство были приняты парламентом этим летом.

Как пояснил тогда депутатам нижней палаты парламента министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид, за данное правонарушение студенты будут исключены из вузов сроком на три года, учащиеся колледжей, ПТУ, школ - сроком на один год.

Депутат нижней палаты парламента Таджикистана Саиджафар Усмонзода попросил главу МВД Таджикистана Рамазона Рахимзода взять под строгий контроль выполнение данных поправок.

«Принятые поправки запрещают студентам приезжать на занятия на учебу за рулем автомашины, но мы не запрещаем студентам садиться за руль в других случаях и сотрудники ГАИ это должны учесть», - заявил тогда депутат.

Источник: http://news.tj/ru