«Борьба с расточительством»: власти изъяли свадебные угощения

Буквально за несколько часов до свадебного торжества старшей дочери Зайдулло Худоёрова группа местных таджикских чиновников нагрянула в их дом с рейдом и изъяла большую часть приготовленных семьей угощений для празднества по случаю бракосочетания.

Представители власти сочли, что количество приготовленных для свадебного пиршества яств является «расточительным» и нарушает недавно вступившие в силу изменения в законодательство, которые регулируют и ограничивают расходы граждан на свадьбы, похороны и другие мероприятия.

Как сообщил участник прошедшего 26 августа в Дахане на окраине города Куляб рейда Холмурод Иброхимов, им удалось «предотвратить правонарушение».

— Во время рейда мы установили, что семья наготовила расточительно много еды, к примеру, специальные лепешки и халву для банкета в доме жениха. Мы изъяли еду и передали ее в психиатрическую больницу в Кулябе, — сказал 18 сентября Иброхимов после того, как появились сообщения о конфискации продуктов.

Холмурод Иброхимов также отметил, что затраченные на приготовление угощений средства несовместимы с доходами семьи.

Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» был принят еще в 2007 году, после того как президент Эмомали Рахмон заявил, что расходы на традиционно пышное проведение свадебных торжеств и похорон становятся финансовым бременем для семей бедной центральноазиатской страны.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

44-летний отец семерых детей Зайдулло Худоёров не имеет постоянной работы и живет за счет случайных подработок и подсобного хозяйства. Он говорит, что просил свою жену и родственниц не готовить угощений, которые по местному обычаю семья невесты передает в дом жениха перед торжеством.

По словам Зайдулло Худоёрова, его радует то, что не пришлось выплачивать штраф за нарушение закона.

В настоящее время за такое правонарушение закон предусматривает штраф в размере четырех тысяч долларов, повторное же нарушение обойдется примерно в 5700 долларов. Правительство страны, где зарплата учителей и других работников государственного сектора составляет около 150 долларов в месяц, утверждает, что такая высокая сумма штрафа будет препятствовать нарушению закона.

В конце августа парламент Таджикистана одобрил поправки, направленные на расширение закона и предусматривающие новые ограничения и запреты. Согласно внесенным изменениям, правительственные чиновники могут быть сняты с должности, если они или их ближайшие родственники нарушат требования данного закона.

Поправки также запрещают отмечать такие традиционные мероприятия, как первая стрижка ребенка или обрезание новорожденных мальчиков. Вместо этого семьям предлагается открывать банковские счета для своих детей и тратить деньги на их образование и благополучное развитие.

Поправки также строго ограничивают проведение традиционных похоронных обрядов и запрещают проведение многочисленных мероприятий по случаю «седьмого дня», «полугодия» со дня смерти, чтобы освободить семейства от финансового бремени.

Несмотря на относительно низкий уровень жизни и широко распространенную безработицу, таджики иногда проводят экстравагантные свадебные торжества, которые едва ли могут себе позволить. Как правило, средства на это событие семьи копят в течение многих лет.

В августе президент Эмомали Рахмон приказал местным чиновникам разъяснить народу закон и распространить его копии каждой семье, чтобы искоренить давние традиции.

Но вернемся в Дахану, к Зайдулло Худоёрову: его дочь благополучно замужем, а он сам считает, что его опыт «подаст пример всем семьям по соседству».

Источник: https://rus.ozodi.org