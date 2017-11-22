В Худжанде начался суд над кардиохирургом - «салафитом»

В суде города Худжанда начался судебный процесс по делу о связях известного кардиохирурга Абдумалика Саломова с запрещенным в Таджикистане движением «Салафия».

На скамье подсудимых вместе с известным врачом находятся еще двое других подозреваемых, сообщили источники Радио Озоди 21 ноября.

Абдумалик Саломов, проводивший уникальные операции для больных с тяжелыми заболеваниями сердца и их последствиями, с конца сентября находится в СИЗО-2 города Худжанда.

По словам его адвоката Бахтиёра Вахидова, кардиохирурга подозревают в связях с запрещенным в Таджикистане движением «Салафия» из-за его участия в т.н. «махфили палав» (собрание с угощением пловом), которые якобы организовывали согдийские салафиты».

В отношении известного кардиохирурга возбуждено уголовное дело по части 2, ст. 307 (3) УК Республики Таджикистан – «участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, а также оказание содействия в их деятельности с использованием средств массовой информации, сети интернсвязах ет или иным способом".

Следствие вели сотрудники Согдийского областного управления ГКНБ Таджикистана.

«У следователей нет неопровержимых доказательств его вины. Не было достаточно оснований и для его ареста», говорит Бахтиёр Вохидов.

Сам Абдумалик Саломов не признает вину и говорит, что никогда не являлся членом какой-нибудь религиозной организации.

По словам адвоката, родные кардиохирурга тоже не верят, что он связан с запрещенным движением "Салафия". «Они недоумевают – как кардиохирург может быть связан с салафитами? В своем письме на имя главы государства Эмомали Рахмона родные Саломова попросили его о содействии в объективном расследовании уголовного дела».

Зарринахон Саломова, супруга Абдумалика Саломова, работает акушер-гинекологом Центра здоровья № 2 города Худжанд. Она рассказала, что кардиохирург был арестован утром 19 августа в своем доме в махалле Себзор. «Вместе с ним были арестованы шестеро друзей и одноклассников известного врача, участвовавшие в «махфили палав». Вскоре четверо задержанных были отпущены. В отношении троих, в том числе Абдумалика, возбудили уголовные дела», сообщила Зарринахон Саломова.

Абдумалик и Зарринахон вместе воспитывали четырех детей - одного сына и трех дочерей. Старшая из них - студентка университета, остальные школьники.

Абдумалику Саломову 41 год. Он выпускник Таджикского медицинского университета. Долгие годы работал в Московском Центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева и Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны РФ. В Москве он защитил кандидатскую диссертацию. По словам Зарринахон Саломовой, семья в российской столице жила десять лет. В 2015 году Абдумалика Саломова пригласили на работу в Согдийский областной Центр сердечно-сосудистой хирургии и он сразу решил вернуться на родину, говорит супруга задержанного кардиохирурга.

Арест кардиохирурга стал для его коллег "абсолютной неожиданностью". «Саломов высококлассный специалист, отличный кардиохирург. Я знаю, что он совершил малый Хадж, но в то, что он общался с салафитами – вериться с трудом. Он очень, очень мягкий человек, пациенты боготворят его за чуткость, внимание и доброту», говорит заведующим отделом Мубинджон Иноятов.

По словам коллег, Абдумалик Саломов вернул к жизни более 100 больных с тяжелыми заболеваниями сердца.

Верховный суд Таджикистана в 2009 году признал движение «Салафия» экстремистским и запретил его деятельность на территории республики.

Источник: https://rus.ozodi.org