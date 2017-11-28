Согдийский кардиохирург получил срок за связи с салафитами

Суд города Худжанда признал виновным известного кардиохирурга Абдумалика Саломова в связях с салафитами и приговорил его к 5,5 годам лишения свободы. Вместе с ним осуждены двое сообщников – к 5,5 и 5 годам заключения.

Приговор был оглашен в конце прошлой недели. Подсудимые были признаны виновными по ст. 307 ч. 3 (участие в экстремистской организации) Уголовного кодекса Республики Таджикистан.

Нам неизвестна реакция самого Саломова на приговор, но ранее его родственники в беседе с Радио Озоди отмечали, что он не признает свою вину по инкриминируемой ему статье.

Источник в судебных органах Худжанда сказал в беседе с Радио Озоди, что вместе с Абдумаликом Саломовом на скамье подсудимых находились еще двое человек – его друг и одноклассник И. Гафуров и С. Мирзоев, которые были приговорены по аналогичному обвинению.

41-летний кардиохирург Согдийского областного Центра сердечно-сосудистой хирургии Абдумалик Саломов и двое его приятелей были задержаны в августе этого года по подозрению в связях с запрещенным в Таджикистане движением «Салафия». Все трое участвовали в так называемом «махфили палав» (собрание с угощением пловом), которое якобы организовывали согдийские салафиты.

По словам адвоката Бахтиёра Вахидова, его подзащитный до последнего утверждал, что не причастен к какой-либо незаконной организации, не совершал каких-либо противоправных действий и не понимает, на каком основании его задержали.

Абдумалик Саломов - выпускник Таджикского медицинского университета. Долгие годы работал в Московском Центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева и Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны РФ. В Москве защитил кандидатскую диссертацию. В российской столице семья Саломова прожила 10 лет. В 2015 году его пригласили на работу в Согдийский областной Центр сердечно-сосудистой хирургии и он сразу решил вернуться на родину.

Арест кардиохирурга стал для его коллег "абсолютной неожиданностью" и он никогда не являлся членом какой-нибудь религиозной организации. По их словам, Абдумалик Саломов вернул к жизни более 100 больных с тяжелыми заболеваниями сердца.

Верховный суд Таджикистана в 2009 году признал движение «Салафия» экстремистским и запретил его деятельность на территории республики.

Источник: https://rus.ozodi.org