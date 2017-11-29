Таджикский драматург написал пьесу о богоизбранности Рахмона

Таджикский драматург Абдугаффор Абдуджаббор написал театральную пьесу "Назаркарда" ("Избранный") о президенте республики Эмомали Рахмоне, сообщает Азия-Плюс".

В пьесе отражены отрывки деятельности и жизни президента на пути к миру, его выступлений с трибуны ООН, встречи с лидерами других государств, роль в семье.

В предисловии издания пьесы таджикский театральный критик Махмадуллох Табари отмечает, что «если образ Эмомали Рахмона до сегодняшнего дня в какой-то мере создан в литературе, музыке, изобразительном искусстве, то в театральном искусстве пьеса Абдуджаббора первая.

Пьеса состоит из 15 сцен. Действующими лицами помимо главного героя являются также мать, супруга Азизамох, дочь Озода и сын Рустам. Еще один исторический персонаж в пьесе – бывший президент России Борис Ельцин.

В массовых сценах присутствуют отечественные и иностранные журналисты, представители различных слоёв населения, группы клеветников и ябед, пишет издание.

В пьесе задействованы мифические образы ангела, старика Нура и поэта, которые призваны подтвердить мысль автора о богоизбранности действующего президента страны.

Автор пьесы участвовал в работе 16-й сессии Верховного Совета Таджикистана, на которой Рахмон был избран главой государства. Абдугаффор Абдуджаббор также был одним из основных авторов цикла телепередач об истории достижения мира в Таджикистане.

Эмомали Рахмон был избран председателем Верховного Совета Таджикистана 19 ноября 1992 года. Два года спустя он возглавил республику, победив на президентских выборах. В 1999, 2006 и 2013 годах он был переизбран главой государства. Текущий срок его полномочий завершается в ноябре 2020 года.

Источник: http://ca-news.org