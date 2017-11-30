Суд в Афинах отказался экстрадировать в Таджикистан члена Политсовета ПИВТ

Член Политического совета запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Шохнаими Карим (Мирзорахим Кузов) не будет экстрадирован на родину. Такое решение вынес суд в Афинах 29 ноября, сообщил пресс-секретарь ПИВТ Махмудджон Файзрахмонов.

По его словам, в решении суда отмечается, что дело Мирзорахима Кузова имеет политическую подоплеку. Суд решил освободить таджикского оппозиционера из-под стражи. Махмудджон Файзрахмонов сообщил, что в зале суда находились и руководители исламской партии.

Мирзорахим Кузов был арестован в международном аэропорту греческой столицы вечером 9 октября по запросу Интерпола. «Мирзорахим Кузов летел транзитом через Грецию из Варшавы в Тегеран. Греческие пограничники арестовали его в транзитной зоне международного аэропорта Афин. 10 октября Шохнаима перевели в тюрьму Коридаллос на окраине столицы Греции», сообщил тогда Махмудджон Файзрахмонов. По его словам, Кузов был членом делегации ПИВТ, которая участвовала в ежегодной конференции Бюро по правам человека Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «О выполнении мер в области человеческого измерения» в Варшаве.

Напомним, осенью 2015 года, после "попытки мятежа" экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода, исламская партия была обвинена в организации госпереворота. Верховный суд Таджикистана признал ПИВТ террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

Мирзорахим Кузов покинул Таджикистан задолго до печально известного “мятежа генерала Абдухалима Назарзода”, говорит официальный представитель ПИВТ. Последние годы он жил в Турции и Иране, а его семья по-прежнему находится в Таджикистане.

Сразу после ареста в Афинах руководство ПИВТ направило властям Греции официальное письмо, в котором утверждался, что возбужденное против Мирзорахима Кузова уголовное дело в Таджикистане имеет политическую подоплеку.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от Интерпола и властей Греции тщательно и всесторонне изучить дело задержанного в Афинах члена Политсовета запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Мирзорахима Кузова.

Исследователь по вопросам Центральной Азии HRW Стив Свердлов в видеоинтервью с Радио Озоди 16 октября заявил, что в Human Rights Watch очень обеспокоены судьбой Мирзорахима Кузова. По его словам, Кузов – мирный гражданский активист и «его дело похоже на дело других таджикских активистов, которых по надуманным обстоятельствам объявили в розыск через Интерпол».

Мирзорахим Кузов (Шохнаими Карим) - уроженец долины Язгулом Ванчского района. Сообщается, что он четыре раз был кандидатом от ПИВТ в парламент Таджикистана. Ранее Мирзорахим Кузов руководил отделом международных отношений в исполкоме партии.

Источник: https://rus.ozodi.org