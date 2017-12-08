Парламент Таджикистана узаконил запрет на создание религиозных партий

Маджлиси намояндагон, нижняя палата таджикского парламента внесла поправки в закон «О свободе совести и религиозных объединениях РТ» и официально запретила создание в стране религиозных партий. Согласно поправкам, религиозное образование в Таджикистане можно получить только в государственных учебных заведениях, сказал Радио Озоди депутат парламента Джаббор Ахмадов 6 декабря.

Таджикистан – единственная страна региона, где долгие годы функционировала религиозная партия. Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) была образована еще до распада Союза и была закрыта решением Верховного суда РТ осенью 2015 года, после «мятежа» замминистра обороны Абдухалима Назарзода. Власти заявили, что ПИВТ оказала содействие генералу Назарзода в совершении попытки государственного переворота. 14 высокопоставленных членов партии были приговорены к длительным срокам заключения, двое из них получили пожизненные сроки.

ПИВТ признана террористической организацией в Республике Таджикистан и включена в Перечень террористических, экстремистских и сепаратистских организаций Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

Еще одна поправка в закон «О свободе совести и религиозных объединениях РТ» предусматривает доминирующую роль государства в формировании религиозной политики в стране. Уже несколько лет государство взяло в свои руки функции управления религиозной сферой. В настоящее время Совет улемов Таджикистана полностью контролируется государством, а имамы получают заработную плату как госслужащие.

В Таджикистана с 2009 года, с принятием нового закона «О свободе совести и религиозных объединениях», ханафитский мазхаб объявлен официальным. Но с вступлением в силу данного закона права мусульман в Таджикистане были сильно ограничены. Власти приняли решение об определении тематик пятничных проповедей и об аттестации имам-хатибов мечетей. В прошлом году всем госслужащим запретили посещать пятничные молитвы.

Согласно новым поправкам в закон, местным властям, в частности, поручено не допустить присвоения новым мечетям имен местных бизнесменов. Мечети должны носить имена известных в исламском мире личностей, говорит Джаббор Ахмадов.

Уже несколько лет правительство контролирует и сферу религиозного образования. В начале прошлого месяца Комитет по делам религии, упорядочению традиций и обрядов принял решение уволить тех священнослужителей, которые получили религиозное образование за рубежом.

В 2010 году власти Таджикистана начали процесс возвращения таджикской молодежи, которая получала теологическое образование в религиозных школах других государств. В августе того года глава республики Эмомали Рахмон обратился к родителям, попросив их вернуть своих детей из зарубежных медресе. В ходе этого процесса в Таджикистан были возвращены сотни молодых людей, которые обучались в незаконных религиозных медресе в Пакистане и Иране.

До конца 2014 года из 3054 молодых людей, которые обучались в религиозных школах Пакистана, Ирана, Египта и других стран, на родину были возвращены 2896 человек.

В апреле этого года Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF) считает Таджикистан «страной, вызывающей особое беспокойство» в вопросе обеспечения свободы вероисповедания. Сейчас есть 10 стран, которые США официально считают злостными нарушителями религиозной свободы – это Бирма (она же Мьянма), Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Судан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, говорится вежегодном докладе USCIRF.

Авторы доклада писали, что в Таджикистане продолжается преследование граждан по религиозным мотивам - закон о религии ограничивает права мусульман на молитву в мечети, дома, на кладбище и в святых местах. В прошлом году таджикские чиновники под предлогом борьбы с экстремистскими взглядами установили в мечетях больше камер наблюдения и металлоискателей. Лица моложе 35 лет не имеют право совершить хадж, Комитет по делам религии при правительстве Таджикистана контролирует не только назначение имам-хатибов, но и проповеди в мечетях, отмечается в докладе. Мусульмане-исмаилиты могут провести общественные религиозные встречи только в Центре исмаилитов в Душанбе. Закон запрещает ношение мусульманских платков в учебных заведениях, учителя, моложе 50 лет не имеют право носить бороду. В прошлом году сотрудники милиции по всей стране задержали сотни бородатых мужчин, взяли отпечатки пальцев и насильно сбрили их бороды.

Источник: https://rus.ozodi.org