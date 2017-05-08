Афганские туркмены встают под ружье против Талибана и ИГИЛ

Движение Талибан в середине апреля объявило о начале нового сезона боевых действий, которые ежегодно начинаются в весенний период.

Этнические туркмены, проживающие на севере Афганистана, объединяясь в группы ополчения, вынуждены самостоятельно защищать себя от нападений вооруженных группировок, в том числе боевиков «Талибана» и «Исламского государства».

Движение Талибан в середине апреля объявило о начале нового сезона боевых действий, которые ежегодно начинаются в весенний период.

Этнические туркмены, проживающие на севере Афганистана, объединяясь в группы ополчения, вынуждены самостоятельно защищать себя от нападений вооруженных группировок, в том числе боевиков «Талибана» и «Исламского государства».

Как сообщает корреспондент Радио «Азатлык» в Афганистане Шамердангулы Мырады, в последнее время количество этнических группировок самообороны, а также примыкающих к ним местных жителей увеличилось. Связано это с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе.

«В последние дни ситуация с безопасностью резко ухудшилась и местное население вынуждено объединятся в группировки и брать в руки оружие. Здесь действуют Талибан и ИГИЛ, расположились боевики — выходцы из Центральной Азии. В основном эти группировки начали наступление на территории, граничащей со странами Центральной Азии. По словам местных жителей, они причиняют зло и подвергают насилию местное население, убивают людей. По этой причине народ просто вынужден взять в руки оружие. Только в районе Шордепе действует по меньшей мере около 10 группировок», сообщил корреспондент Радио «Азатлык» Шамердангулы Мырады.

По его словам, вооруженные группировки, состоящие в основном из этнических туркмен, были созданы по взаимному согласию местной администрации и туркменских старейшин.

Район Шордепе, расположенный вблизи туркмено-афганской границы, входит в состав области Балх и является одним из регионов компактного проживания этнических туркмен на территории Афганистана. В Шордепе Туркменистаном была построена школа на 400 человек.

По словам представителей местных групп самообороны, местное население, в вопросе обеспечения безопасности, не получает достаточной помощи со стороны властей.

Лидер одной из местных вооруженных групп, представившийся командиром Абдул Менаном побеседовал с Радио «Азатлык».

«Только у нас погибло, по меньшей мере 27 мужчин и две женщины. И, нам не оставалось ничего другого, как, продав свое имущество, дома и коров, купить оружие и выступить против Талибана и еще одного зла, под названием ДАИШ (ИГИЛ). Мы выгоним их силой. Но со стороны других группировок и со стороны государства достаточной помощи нет», — сообщил Абдул Менан.

По некоторым данным, в Афганистане проживает около 1 миллиона этнических туркмен, составляющих около 2-3 процента от общего населения страны.

Туркменский язык является одним из официальных языков в Афганистане.

Движение Талибан в середине апреля объявило о начале нового сезона боевых действий, которые ежегодно начинаются в весенний период.

Исламистское движение, Талибан правившее Афганистаном с 1996 по 2001 год, было свергнуто коалиционными войсками во главе США.

Талибан, объявленный Советом безопасности ООН террористической организацией, на подконтрольных территориях вводит нормы шариата, строго контролируя выполнение установленных норм, среди которых запрет на телевидение, музыку и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры и интернет, а также соблюдения многочисленные ограничения в отношении женщин.

По некоторым данным, группировка ИГИЛ с 2015 года активизировала свою деятельность в Афганистане.

В феврале 2017 года спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил о наличии информации о расположении около 1 тысячи боевиков ИГИЛ в северо-западных регионах Афганистана вблизи с границей с Туркменистаном.

Протяженность границы между Туркменистаном и Афганистаном составляет более 800 километров.

Источник: http://gundogar.org