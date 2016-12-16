Гурбангулы Бердымухамедов снова выдвинут кандидатом в президенты Туркменистана

Демократическая партия Туркменистана выдвинула Гурбангулы Бердымухамедова кандидатом в президенты. Выборы намечены на 12 февраля 2017 года.

«Единодушно отмечалось, что благодаря усилиям и неутомимой деятельности Президента Гурбангулы Бердымухамедова заметно вырос авторитет Туркменистана на мировой арене. Свидетельством признания позитивного политического курса, проводимого главой государства, стали поддержанные мировым сообществом прогрессивные инициативы, значительная активизация сотрудничества с различными странами мира и крупнейшими международными организациями. Успешно воплощаются в жизнь прогрессивные, новаторские реформы, в основе которых – здоровый прагматизм, грамотный расчёт и неизменная добрая воля, нацеленная на наиболее полную реализацию многогранного потенциала Туркменистана во имя благополучия во всём мире. Всё это заложило мощную базу, на которой строится политика и реальность нового дня», - сообщает «Туркменистан-Золотой век», рассказывая о конференции Демпартии.

Таким образом, Бердымухамедов будет баллотироваться на третий срок. Напомним, что вКонституции Туркмении не оговорено, сколько сроков может руководить страной один и тот же человек. В соответствии со статьей 69, «президентом Туркменистана может быть избран гражданин Туркменистана, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане». Срок президентских полномочий был продлён в 2016 году с пяти до семи лет.

Впервые Бердымухамедов был объявлен президентом после выборов 11 февраля 2007 года,вторые выборы прошли 12 февраля 2012 года. В 2007 году ему были назначены пять соперников, в 2012-м – семь.

Отметим, что в этот раз выборы впервые пройдут на многопартийной основе. Партия промышленников и предпринимателей назовёт своего кандидата 15 декабря, Аграрная партия - 17 декабря. Регистрация кандидатов начнётся 24 декабря.

news.tj