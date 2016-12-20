В Туркменистане в очереди за сигаретами курильщики нападают на полицейских

В государственных магазинах Туркменистана вновь появившиеся сигареты провоцируют споры и потасовки в больших очередях. Иногда возникают конфликты между покупателями и сотрудниками правоохранительных органов.

В прошлую пятницу, примерно через полтора месяца отсутствия в продаже, в ашхабадских государственных магазинах появились сигареты стоимостью 19 манат (около 5,5 долл. США), однако из сотен туркменистанцев, собравшихся в огромные очереди, их смогли приобрести только десятки. Кроме того, на каждого человека продается только одна пачка, женщинам продавать табак вообще запрещено.

К тому же из-за большого спроса на сигареты, их реализация заканчивается примерно через 40 минут после начала продаж. «Пока дойдешь до магазина, уже все сигареты заканчиваются. Несмотря на это, по меньшей мере, 200 человек стоят в очередях, ожидая новой продажи», – говорит один из покупателей.

Сообщается, что в Дашогузской области в воскресенье между стоявшими в очереди и полицией возникла потасовка. «Работники полиции пытались разогнать очередь, они стали снимать государственные номера с автомашин, на которых приехали люди. В это время люди атаковали полицию и отняли номера», – рассказал местный житель.

Стоит напомнить, что после подписания в 2011 году Туркменистаном рамочной Конвенции Всемирной Организации Здравоохранения «По борьбе с табаком», в стране начались различные ограничения на реализацию табака.

Озодлик