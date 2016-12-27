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Туркменистан

Число кандидатов в президенты Туркменистана растет с каждым днем

27.12.2016 | Новости

Пять новых кандидатов на пост президента Туркменистана зарегистрированы Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов. Все они были выдвинуты инициативными группами граждан. Таким образом, число претендентов на высший государственный пост на намеченных на 12 февраля 2017 года выборах, достигло девяти, сообщает ТДХ.

К уже зарегистрированным К. Бердымухаммедову, Б. Аталиеву, Д. Оразову и М. Аннанепесову добавились:

 — заместитель хякима Марыйского велаята Джуманазар Аннаев;

 — директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода, депутат Меджлиса Рамазан Дурдыев;

 — заместитель хякима Дашогузского велаята Меретдурды Курбанов;

 — начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов;

 — генеральный директор производственного объединения «Гарабогазсульфат» Государственного концерна «Туркменхимия» Сулейманнепес Нурнепесов.

Выступая на заседании ЦИК, претенденты на высший государственный пост, поблагодарили своих избирателей за высокую оценку и доверие представлять их на выборах, сообщает ТДХ.

В выборах президента Туркменистана в 2007 году принимали участие 6 кандидатов, в 2012 году — 8.

 

Гундогар

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