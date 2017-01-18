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Туркменистан

ЦБ Туркменистана объявил тендер на строительство мечети

18.01.2017 | Новости

ЦБ Туркменистана объявил тендер на строительство мечети, говорится в сообщении государственной газеты.

ЦБ Туркменистана объявил тендер на строительство мечети, говорится в сообщении государственной газеты.

Тендер объявлен на закупку, поставку, монтаж и пусконаладочные работы для мечети Туркменбаши Рухы в Ашхабаде.

В первом тендере говорится о закупке, поставке, монтаже и пуско-накладке лифта. Во втором к закупке, поставке, монтажу добавлена пуско-накладка водяных фонтанных насосов. В третьем добавлено проведение ремонтных работ по заменена кафеля.

Источник: http://ca-news.org/news:1358239

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