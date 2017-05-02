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Туркменистан

В Ашхабаде пройдет совещание глав МИД стран Центральной Азии и Японии

02.05.2017 | Новости

Шестое совещание министров иностранных дел стран, участвующих в диалоге "Центральная Азия + Япония", состоится в понедельник Ашхабаде, сообщает МИД Туркменистана. Во встрече примут участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Японии.

Шестое совещание министров иностранных дел стран, участвующих в диалоге "Центральная Азия + Япония", состоится в понедельник Ашхабаде, сообщает МИД Туркменистана. Во встрече примут участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Японии. В ходе министерской встречи планируется обсудить вопросы обеспечения стабильности и безопасности в регионе и мире, урегулирование ситуации в Афганистане, взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сфере. Также главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Японии уделят внимание вопросам изменения климата и предотвращения стихийных бедствий. По итогам заседания стороны подпишут совместное заявление и примут план действий регионального сотрудничества по вопросам транспорта и логистики (дорожная карта).

Источник: http://kazislam.kz/ru

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