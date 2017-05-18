Мемориал: Обвиненный в «экстремизме» мужчина пропал в туркменской тюрьме

В настоящее время не менее 150-200 заключенных содержатся в туркменских тюрьмах, некоторые находятся в изоляции на протяжении 15 лет, десятки умерли в заключении, сообщает правозащитный центр «Мемориал».

В исследовании центра от 16 мая сообщается о судьбе гражданина Туркменистана Аннамурада Атдаева, 1986 года рождения. В январе этого года Атдаев, обучавшийся в Каире, исчез в застенках туркменской тюрьмы вскоре после того, как был осужден по сфабрикованному обвинению в «исламском экстремизме». Его супруга, гражданка России Дарья Атдаева сообщила, что туркменские власти скрывают информацию о местонахождении ее мужа, он лишен прав на свидания и переписку, отмечает «Мемориал».

Атдаев, не посещавший Туркменистан с 2008 года, в начале марта 2016 года был вынужден вернуться в страну для переоформления паспорта. Дарья Атдаева рассказала, что «он имел неосторожность прилететь на родину с бородой», чем вызвал интерес у сотрудников Министерства национальной безопасности.

Как сообщает правозащитная организация, 27 сентября 2016 года его привезли на очередную «беседу», после которой уже не отпустили. Ашхабадский городской суд 13 декабря 2016 года в течение одного дня рассмотрел дело Атдаева, он был признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он не признал вину, но был лишен права выбора адвоката.

По неподтвержденным данным Атдаев содержится в строгой изоляции в секретной тюрьме Овадан-депе под Ашхабадом. В конце апреля обращение в связи с делом Атдаева было направлено в Рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям, сообщает «Мемориал».

Источник: https://rus.ozodlik.org