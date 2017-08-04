RSS Контакты
Туркменистан

На хадж из Туркменистана отправятся 160 паломников

04.08.2017 | Новости

Из Туркменистана отправятся 160 паломников в Саудовскую Аравию для совершения хаджа в период с 17 августа – 7 сентября. 

Соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает госинформагентство ТДХ. Документом предписано службе «Türkmenhowaýollary» за счет собственных средств осуществить специальный рейс самолета «Боинг 737-800» для доставки паломников в Королевство Саудовская Аравия и обратно.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама