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Туркменистан

В Туркменистане запретили продажу спиртных напитков

20.08.2017 | Новости

Туркменистан запретил продажу алкоголя до октября, чтобы обеспечить «общественный порядок» перед ключевым спортивным событием, которое страна проведет в следующем месяце, сообщил в субботу сотрудник министерства торговли, передает агентство новостей Франс-Пресс. 

Запрет связан с проведением Азиатских игр, которые пройдут во второй половине сентября в Ашхабаде; об этом на условиях анонимности ответил сотрудник министерства. «Главная цель запрета - обеспечить мир и общественный правопорядок в стране в связи с усиленным мерами безопасности, введенными правоохранительными органами с 17 августа», - добавил источник. Корреспондент Франс-Пресс прошел мимо лавок спиртных магазинов в Ашхабаде, чтобы убедиться в этом и обнаружил, что все они закрыты. 19 декабря 2010 года Ашхабад получил право на проведение игр, данное решение было объявлено в столице Кувейта, был подписан двусторонний документ между Олимпийским Советом Азии и Национальным олимпийским комитетом Туркменистана. Игры пройдут с 17 по 27 сентября в столице страны.

 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

 

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