Туркменистан вошел в пятерку стран с наиболее сложными процедурами получения визы

Туркменистана вошел в пятерку стран с тяжелой процедурой оформления туристической визы, сообщает ИА CA-News со ссылкой на британский журнал Wanderlust travel.

«Туркменистан остается довольно подозрительным, когда речь заходит о туризме, власти стремятся следить за въездом иностранцев в страну. По этой причине все туристы должны заказывать организованный тур, если они хотят посетить страну», — говорится в сообщении.

После того как вы забронировали тур (который должен включать проживание и гида), компания, организующая тур, сможет подать заявку в Министерство иностранных дел Туркменистана. Приглашения занимает 2-3 недели. Только после того, как вы получите приглашение, вы сможете подать заявление на получение визы в ближайшее посольство Туркменистана, отмечает издание.

«Если вы планируете поездку в Туркменистан, целесообразно начать процесс, по крайней мере, за полтора месяца до даты вашего прибытия», — заключает журнал.

В топ-список государств с самой сложной схемой получения визы попали также Иран, Пакистан, Китай и США.

Как ранее сообщило Госинформагентство ТДХ, на время проведения Азиады для въезда и выезда из страны необходимо будет получать разрешение специальной комиссии.

По данным «Хроники Туркменистана», в год миграционная служба Туркменистана выдает менее тысячи туристических виз.

В то же время президент Туркменистана заявил «о нарастающем в последнее время притоке в страну иностранных граждан» и поручил «оказывать на должном уровне миграционные услуги, в том числе по оформлению соответствующих документов».

Источник: http://gundogar.org