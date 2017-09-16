В лагере в иракском городе Мосул могут содержаться гражданки Туркменистана - жёны боевиков ИГИЛ

Среди семей предпологаемых боевиков ИГИЛ (группировка “Исламское государство”) попавших в плен в иракском городе Талль-Афар провинции Найнава есть жёны, являющиеся гражданкакми Туркменистана. Об этом, со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство «Спутник».

Сообщается, что общее число жён боевиков ИГИЛ 400 и среди них кроме граждан Туркменистана есть жёны боевиков из России, Узбекистана и Турции. Точное число граждан Туркменистана не указано, но по всей видимости семьи боевиков попали в руки иракских военных после боев за город Талль-Афар 20 августа. Этот город находится на северо-западе Ирака примерно в 60 километрах от Мосула.

Также сообщается, что женщины в данное время содержатся в лагере «Хамам Эли» вблизи Мосула. Иракские власти изучают их связи с ИГИЛ.

Членам семей предпологаемых боевиков оказывают помощь международные организации, в том числе Норвежский Совет по вопросам беженцев. Как рассказала Азатлыку представительница этой организации Мелани Маркхам, общее количество попавших в руки к иракским военным членов семей предполагаемых боевиков составляет около 1400 человек.

«В лагере содержатся 1400 иностранных граждан. Среди них некоторое количество граждан стран Центральной Азии, в том числе из Таджикистана, Узбекистана, Дагестана и других стран. Что касается граждан Туркменистана, я пока не могу подтвердить. Но регистрация этих людей продолжается и вполне возможно, что среди них есть граждане Туркменистана. Надо также отметить, что пока ещё рано говорить о том, что это жёны боевиков ИГИЛ. Они все прибыли из города Талль-Афар, который находился под контролем ИГИЛ. Но пока ещё не доказано что мужья этих женщин были боевиками», рассказала предсатвительница норвежской организации.

По её словам этим людям, находящихся под стражей, иракскими военными предоставлены необходимые для жизни условия.

Премьер министр Ирака Хайдер аль-Абади 31 августа объявил о победе иракских военных над ИГИЛ в городе и полном освобождении от террористов северной провинции Найнава, в которой находится Талль-Афар. В ходе операции было убито более 2 тысяч террористов.

РИА Новости приводит слова представителя иракской армии:

«Когда боевики ИГ оказались в кольце окружения (в иракском городе Талль-Афар), они сдались нам вместе со своими семьями. Всего сдалось порядка 600 боевиков».

По его словам, иракские власти предполагают, что около 400 попавших к ним женщин являются женами боевиков ИГИЛ:

«Большая часть женщин приехали в Талль-Афар из Турции, Европы, Чечни, Египта, Туниса и других стран и регионов. По прибытии сюда они по собственному желанию вышли замуж за боевиков ИГ», цитирует слова иракского военного РИА Новости представитель иракской армии.

Также сообщается, что женщины в данное время содержатся в лагере «Хамам Эли» вблизи Мосула. Иракские власти изучают их связи с ИГИЛ.

«Если мы установим, что среди них есть невиновные, мы их отпустим»,- заверил военный, который также рассказал что, большую часть этих женщин составляют турчанки. А пленные боевики были отправлены в Багдад.

О том, что среди жён пленённых боевиков ИГИЛ есть гражданки Туркменистана, России и Узбекистана, как пишет «Спутник», также рассказала одна из сдавшихся турчанок.

Хотя туркменские власти никогда не признавали этого, по разным оценкам количество граждан Туркменистана среди боевиков ИГИЛ может достигать до нескольких сотен.

Межденародный центр по изучению радикализации и политического насилия в своем отчёте за 2015 год приводит данные о 360 туркменистанцев, воевавших в рядах ИГИЛ.

Азатлык в июне сообщал, ссылаясь на свои источники сообщал о том, что власти Турции экстрадировали в Туркменистан четырёх предпологаемых боевиков ИГИЛ.

«Примерно неделю или 10 дней назад Турция передала (Туркменистану – прим. Азатлык) четырёх боевиков «Исламского государтсва». Несколько дней спустя Турция предупредила туркменские власти о возможной террористической атаке на территории Туркменистана», писал источник Азатлыка 19 мая.

Кроме того, другие источники утверждали, что от Турции также получены разведданые о возможных терактах «в стиле ИГИЛ» на территории Туркменистана.

В июле месяце, Азатлык также сообщал о задержании четырёх предполагаемых боевиков группировки «Исламское государство» на территории Какинского района Ахалской области.

Офицер минобороны, говоривший на условиях анонимности, также рассказывал, что все четверо предполагаемых боевиков, которые являются гражданами Туркменистана, участвовали в боях на стороне ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Офицер, утверждавший, что сам непосредственно участвовал в операции по обнаружению подозреваемых, также рассказал, что военная разведка имеет данные о просачивании на туркменскую территорию десятков предполагаемых боевиков за последние месяцы.

«Есть данные, что таких просочившихся по всей границе около 50, из них около 30 поймали, остальные затаились. Перейти сейчас можно всего в трех-четырех местах, то есть, перейти можно по всей границе, но двигаться можно только вдоль воды или рядом с водой, с населенными пунктами, за счет которых жить. Большинство колодцев в других местах под контролем, да и вертолеты отслеживают территории. Надо отметить, что у них очень высокое качество амуниции и снаряжения», - утверждает источник Азатлыка в Минобороны Туркменистана.

Несмотря на то, что первые сообщения о туркменистанцах воюющих в рядах ИГИЛ появились ещё в 2013 года власти Туркменистана ни разу не давали комментариев на эту тему.

Источник: https://rus.azathabar.com