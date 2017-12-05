Патриарх Кирилл надеется на разрешение затруднений в в отношениях между РПЦ и Туркменистаном

Как сообщил в своем докладе на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2017 года Святейший Патриарх Кирилл, «при стабильном развитии церковно-государственных отношений в Туркменистане имеют место некоторые затруднения. В частности, это вопросы открытия новых храмов и передачи храмовых помещений, а также возникающие иногда сложности с предоставлением виз священнослужителям, не имеющим туркменского гражданства», информирует официальный сайт РПЦ.

«К сожалению, сохраняются ограничения в отношении преподавания религиозных предметов в образовательных учреждениях», — отметил также Патриарх.

По словам Его Святейшества, сохраняются сложности и в отношении ввоза религиозной литературы из-за рубежа. Вместе с тем, в июне 2017 года прецедентом, позволяющим надеяться на улучшения в этом вопросе, стала презентация в Туркменистане книги Притчей Соломоновы на туркменском языке, перевод и печать которой были осуществлены в России.

Положение РПЦ в Туркменистане регламентировано вступившим в силу в 2016 году законом «О свободе вероисповедания и религиозных организациях». По этому закону, священнослужители могут заниматься пастырским окормлением в местах лишения свободы и в социальных учреждениях, более того, администрация учреждений обязана содействовать просьбам находящихся в них граждан в удовлетворении своих религиозных потребностей.

«Надеюсь, что эти вопросы будут благополучно разрешены в диалоге государственных властей и руководства Патриаршего благочиния», — заявил Патриарх Кирилл.

Источник: http://gundogar.org