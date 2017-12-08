В Украине отменена обязательная перерегистрация религиозных организаций

Изменения в Налоговом кодексе Украины отменяют перерегистрацию религиозных организаций и обеспечивают автоматическое внесение их в Реестр неприбыльных учреждений и организаций

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс Украины, которые отменяют перерегистрацию религиозных организаций и обеспечивают автоматическое внесение их в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

По инициативе межфракционного объединения «За духовность, нравственность и здоровье Украины» такие поправки в проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году» (рег. № 6776-д) предложила народный депутат Оксана Продан.

Об этом сообщает Институт религиозной свободы.

Принятые изменения дублируют все положения законопроекта № 6696, соавторами которого выступили представители всех парламентских фракций и групп (Павел Унгурян, Оксана Продан и другие), а в его разработке принимали участие эксперты Верховной Рады и общественных организаций, Министерства юстиции и Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций.

Поэтому для включения религиозных организаций в новый Реестр неприбыльных учреждений и организаций достаточно соблюдения лишь одного требования, которое содержится в абзаце 2 пункта 133.4.1 статьи 133 Налогового кодекса Украины, а именно — быть зарегистрированным в соответствии с Законом Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

По желанию религиозной организации она может подать в налоговый орган копию своего устава.

Таким образом, принятый парламентом законопроект № 6776-д отменил требование о внесении каких-либо дополнительных норм в уставы религиозных организаций как условия сохранения их неприбыльного статуса.

В то же время религиозные организации в своей деятельности, как и раньше, должны соблюдать требования пункта 133.4.2 статьи 133 Налогового кодекса Украины, то есть осуществлять только неприбыльные виды деятельности, предусмотренные их уставами и Законом о свободе совести:

«Доходы (прибыль) неприбыльной организации используются исключительно для финансирования расходов на содержание такой неприбыльной организации, реализации цели (целей, задач) и направлений деятельности, определенных её учредительными документами.

Доходы неприбыльных религиозных организаций используются также для осуществления неприбыльной (благотворительной) деятельности, предусмотренной законом для религиозных организаций, в том числе предоставления гуманитарной помощи, осуществления благотворительной деятельности, милосердия».

В случае нарушения этой нормы такая религиозная организация может быть исключена контролирующим органом из Реестра неприбыльных учреждений и организаций и будет считаться плательщиком налога на прибыль.

Как сообщал ИРС, о нецелесообразности перерегистрации ранее заявил Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций. Религиозное сообщество призвало парламентариев принять изменения, предложенные законопроектом № 6696, поскольку перерегистрация каждой религиозной общины — это длительный, дорогой и нецелесообразен процесс.

Источник: http://islam.in.ua/ru