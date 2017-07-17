Туркменский суд приговорил ещё 40 человек по обвинению в связях с «Гуленским движением»

В Туркменистане приговорены ещё несколько десятков человек по обвинениям в связях с турецким оппозиционным движением. Как сообщил источник близкий к судебным органам, 5-7 июля суд в Лебапской области вынес приговоры, по меньшей мере, 40 лицам.

Как утверждает источник Азатлыка, большая часть осуждённых это бывшие работники и выпускники туркмено-турецких лицеев. Азатлык в конце мая сообщал об аресте более 50 мужчин, обвинённых в причасности к так называемому «Гуленскому движению» под пердводительством лидера турецкой оппозиции Фетхуллаха Гюлена. И именно эти люди были осуждены на закрытом суде на сроки до 20 лет, утверждает источник.

Это уже вторая группа лиц, известных Азатлыку, которых осудили на длительные сроки по схожему обвинению. В феврале этого года ашхабадский городской суд приговорил, по меньшей мере, 18 человек к срокам до 25 лет. В их числе были известные в Туркменистане предприниматели.

Другой источник в Лебапе, подтвердил, что в начале июля состоялось закрытое заседани областного суда по уголовным делам, на котором рассматривалось дело так называемых «гюленистов».

«Судили тех ребят которых арестовали ещё в конце мая и начале июня. Большинство из них из Керки (старое название г. Атамурат - ред.). Во время следствия к ним применяли пытки и они признали вину. Суд был закрытый, дажи близких не пустили», расказал Азатлыку на условиях анонимности осведомлённый источник.

Источник Азатлыка, имевший доступ к решению суда утверждает, что все осуждённые, а их более 40 человек получили сроки от 12 до 20 лет. По его словам, как и впрошлый раз, в новых приговорах не указывается связь осуждённых с конкретной организацей, только указывается номер статьи уголовного кодекса по которым их признали виновными. Но в этот раз к этим статьям прибавили 135-статью УК, то есть обвинения в гомосексуализме, утверждает собеседник Азатлыка.

Он также рассказал, что все они стали жертвами попыток властей найти дополнительные сердства для проведения Азиатских игр в сентябре этого года.

«Силовые структуры так выполняют поручение президента найти деньги на Азиаду. Обвинение в связях с «гуленистами» это просто повод, а на самом деле у этих людей вымогают деньги. Всех их связывает то, что они учились или работали в турецких дицеях, это правда. Но все они состоятельные люди и они стали жертвами обстоятельств. Среди них есть довольно известные в Лебапе бизнесмены», утверждает источник Азатлыка.

По его словам, согласно приговору всё имущество и бизнесы осуждённых конфискованы в пользу государства.

В подтверждение своих слов он предоставил имена некоторых предпринимателей и название компаний, которые заплатили запрашиваемую сумму денег, после чего их оставили в покое. По просьбе источника Азатлык не публикует имена и названия.

По приговору ашхабадского суда от 8 февраля 2017 года известный бизнесмен Ресул Атагелдыев получил 25 лет тюрьмы

По приговору ашхабадского суда от 8 февраля 2017 года известный бизнесмен Ресул Атагелдыев получил 25 лет тюрьмы

Азатлык, ссылаясь на достоверные источники, в мае сообщал о том, что президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил силовым структурам привлечь средтсва для проведения международного спортивного состязания. Источники рассказывали о том, что именно с этим вопросом было связано неожиданное увольнение Аманмырата Халлыева с должности генпрокурора республики.

Несколько независимых друг от друга источников также утверждали, что за последние месяцы были арестованы десятки предпринимателей, отказавшихся платить «дань», а некоторые вовремя сомгли покинуть Туркменистан. По их словам, арестовнным бизнесменам предъявили обвинения в связах с турецким проповедником Фетхуллахом Гуленом.

О первых арестах так называемых «гуленистов» Азатлык сообщал ещё в октябре 2016 года. Первая волня арестов коснулась изветсных в столице и всей ресупблике бизнесменов. Тогда источники сообщали, что задержано более 150 человек. Многие из них после следственных мероприятий были освобождены. Но десятки людей были осуждены на длительные тюремные сроки.

В начале апреля источники в правоохранительных органах предоставили в распоряжение Радио Азатлык копию приговора, вынесенным на закрытом судебном процессе группе из 18 лиц, в том числе известных туркменских бизнесменов. Так например, бывший владелец супермаркета "А-Маркет" Довлет Атаев и бывший владелец столичных ресторанов "Мердем" и "АлпЭт" Ресул Атагелдыев получили по этому приговору по 25 лет тюремного наказания. Все приговорённые также в прошлом имели отношение к турецким образовательным учреждениям.

Источник: https://rus.azathabar.com