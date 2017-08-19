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Госдеп США: Туркменистан остался в черном списке стран-нарушителей религиозных свобод19.08.2017 | События и репортажи
Государственный департамент США представил во вторник, 15 августа, свой ежегодный доклад конгрессу, посвященный свободе вероисповедания. В докладе «Религиозная свобода в мире в 2016 году» дается обзор ситуации со свободой религии в около 200 странах.
С 2014 года Туркменистан был назван «страной особого беспокойства» за то, что он принимал или допускал серьезные нарушения религиозной свободы. По подсчетам правительства США общая численность населения Туркменистана составляет 5,2 млн человек по оценкам июля 2016 года. Согласно оценкам правительства США, в стране мусульмане составляют 89% (в основном суннитов), 9% православных христиан и 2% представителей других религий. По последним оценкам, в стране проживает 200-250 евреев. В сентябре 2016 года совет старейшин страны принял новую конституцию Туркменистана, которая, как и предыдущая, гарантирует свободу религии и поклонения. Однако, все религиозные организации должны официально зарегистрироваться. Они не могут распространять и импортировать свою литературу без согласования с правительством Туркменистана. Также новая конституция и новый закон запрещают создание политических партий на основе религии, а новый закон запрещает участие религиозных групп в политике. Закон не касается деятельности иностранных миссионеров и иностранных религиозных организаций, хотя предыдущий закон запрещал такую деятельность. В докладе также говорится, что этнические туркмены, которые отреклись от ислама и приняли другую религию, больше были повержены критике и осуждению со стороны общества. Хотя закон не запрещал людям менять свои религиозные убеждения и принадлежности. Члены христианских групп сообщили о постоянной враждебности со стороны знакомых из-за их религиозной принадлежности. Некоторые чиновники продолжали требовать от них получения одобрения для осуществления повседневной религиозной деятельности, таких как еженедельные ритуалы, а также социальные и благотворительные мероприятия, в том числе летние лагеря для детей. Группы сообщили, что им по-прежнему отказывают в разрешении проводить учебные семинары. Свидетели Иеговы также заявили, что к ним относятся с подозрением и с осуждением в обществе. В предлагаемом Комиссией черном списке наряду с Туркменистаном фигурировали Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Саудовская Аравия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, Эритрея, Вьетнам, Нигерия, Пакистан, Сирия и ЦАР.
Источник: http://kazislam.kz/ru
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