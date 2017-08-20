Отбывающие в Стамбул пассажиры подверглись допросу в аэропорту Ашхабада

Несколько пассажиров рейса, вылетающего в Стамбул, подверглись допросу в аэропорту Ашхабада, сообщили источники Радио Азатлык в столице Туркменистана.

По словам жителя Ашхабада, по прибытию в Стамбул, беседовавшего с Радио Азатлык на условиях анонимности, сотрудники аэропорта задержали, затем допросили его и еще несколько пассажиров, для выяснения цели поездки. Как утверждают собеседники Азатлыка, сотрудники аэропорта требовали у пассажиров сообщить цель поездки в Турцию, а также предъявить письмо с места работы о разрешении на выезд за рубеж и подробную информацию о количестве наличных денег.

По словам очевидца, пассажиров также проверили на предмет наличия банковских карточек с предупреждением о последующей детальной проверки и возможным наказанием, в случае обнаружения факта снятия денег с банковских карточек за рубежом.

"Во время миграционной проверки для вылета в Стамбул у меня спросили о наличии справки с места работы о разрешении на выезд за рубеж. Я показал это разрешение. После этого сотрудники спросили у меня, - куда едешь? Зачем едешь за границу? Если работаешь на государственной службе, выезжал ли в зарубежные страны прежде? Почему ты выбрал Турцию? Почему ты едешь не в Россию, не в Украину, а именно в Турцию? Что ты собираешься делать в Турции? Предоставь информацию о своем банковском счете и покажи свои карточки? Ты нас не обманешь, мы все выясним, - сказали мне", - рассказал Азатлыку житель Ашхабада, беседовавший на условиях анонимности.

По его словам, на следующий день, после прибытия в Стамбул, при попытке обналичить деньги с банковской карты в банкомате, обнаружил, что средства на счете в Туркменистане заморожены.

Накануне сообщалось о специальном распоряжении главы Центрального Банка Туркменистана Мердана Аннадурдыева об усилении контроля за банковскими операциями физических лиц, в том числе по конвертации и обналичиванию денежных средств в валюте за рубежом. По информации, попавшей в распоряжение Азатлыка, власти страны обеспокоены тем, что вкладчики, используя пластиковые карточки банков Туркменистана, обналичивают средства со своих счетов в туркменских банках, за рубежом в иностранной валюте и по официальному курсу.

Напомним, обмен наличной валюты в Туркменистане запрещен с начала 2016 года. На "черном рынке" один доллар США стоит около 7 манатов, официальный курс ЦБ Туркменистана составляет 3.5 маната за 1 доллар США.

По словам собеседников Радио Азатлык в Туркменистане официальный запрет на наличный обмен валют, а также ограничения на выдачу наличных внутри страны, вынуждают граждан искать различные способы для доступа к денежным средствам на собственных счетах, в том числе выезжать за рубеж и в первую очередь в Турцию.

Редакция Радио Азатлык неоднократно обращалась за комментарием в банки Туркменистана, в том числе "Сенагат", "Внешэкономбанк", но не смогла официально подтвердить или опровергнуть информацию об очередных ограничениях безналичной конвертации денежных средств, находящихся на счетах клиентов туркменских банков.

В феврале 2017 года сообщалось, что сумма средств, разрешенных для обмена по официальному курсу и снятия с пластиковых карт за пределами страны, была установлена ЦБ Туркменистана в размере 250 долларов США в сутки.

Источник: https://rus.azathabar.com