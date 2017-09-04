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Туркменистан

В Туркменистане 3 дня празднуется Курбан байрамы

04.09.2017 | События и репортажи

В Туркменистане 2 сентября началось празднование Курбан байрамы, который в течение трех дней широко отмечается по всей стране, сообщает госинформагентство страны.  Согласно традиции, в первый день ранним утром во всех мечетях столицы и велаятов проводится праздничный молебен – Байрам намаз. 

В ознаменование этого светлого праздника люди обязательно идут в гости к родным, друзьям и соседям, сами принимают гостей, дают садака, в каждом доме широко расстилаются сачаки. В честь празднования Курбан байрамы подготовлена насыщенная культурная программа. Повсюду – в парках, центрах культуры и отдыха столицы и велаятов – проходят праздничные мероприятия и концерты. Особенно многолюдно возле установленных по этому случаю высоких качелей, которые являются неотъемлемым национальным атрибутом праздника. На импровизированных сценах, сооруженных возле качелей, известные эстрадные певцы, фольклорные и танцевальные коллективы выступают с концертными программами. Направление в канун Курбан байрамы паломников из Туркменистана в Мекку и Медину для совершения хаджа красноречиво свидетельствует о неизменной приверженности нашего государства гуманистическим и духовно-нравственным обычаям предков, способствует утверждению и популяризации необходимых каждой нации, каждому народу общечеловеческих культурных, духовно-нравственных ценностей и общенациональных святынь.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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