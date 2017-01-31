Киев отметить Всемирный день хиджаба

Уже несколько лет подряд в первый день февраля мировое сообщество отмечает Всемирный день хиджаба с целью привлечь внимание общественности к праву мусульманок носить платок и рассказать о её происхождении и смысле.

Уже несколько лет подряд в первый день февраля мировое сообщество отмечает Всемирный день хиджаба с целью привлечь внимание общественности к праву мусульманок носить платок и рассказать о её происхождении и смысле.

Поэтому активистки женских организаций, входящих в Общественный союз „Всеукраинская ассоциация“ Альраид», по случаю этой даты организуют и проводят соответствующие мероприятия. Например, 1 февраля киевские мусульманки приглашают всех желающих на 3 этаж торгово-развлекательного центра ТРЦ «Олимпийский» с 17:00 до 20:00, где гостей ждет специальная программа с мастер-классами, лекциями, подарками и сюрпризами. Организует мероприятие мусульманская женская организация «Марьям»:

— Мы предлагаем ознакомительную информацию о женской одежде и головных уборах в разных уголках земли, о значении платка (и других элементов женского головного убора) в традиционной украинской культуре, роспись хной на руках посетительниц, мастер-классы по различным способам завязывания платков и палантинов, восточные сладости с арабским кофе, а также множество приятных сюрпризов. Приходите, будем рады знакомству с новыми людьми и встрече с нашими постоянными гостями! — приглашают организаторы мероприятия.

Как обещают активистки, также будет проведен экскурс в украинскую историю. В частности, о появлении традиционного украинского платка, его эволюции, стиле и краеведческих особенностях расскажет исследовательница Татьяна Евлоева.

Хотя определенная часть праздника будет посвящена особенностям женской одежды различных народов, среди которых Ислам не является господствующей религией, все же львиную долю времени организаторы посвятят теме мусульманского хиджаба. Гости узнают, какие виды тканей лучше подходят, как правильно надеть платок и т. д. Знакомство с мусульманским стилем одежды, какой из них является традиционным для работы, учебы, отдыха, купания — обо всем этом можно будет узнать на этом мероприятии.

В Исламском культурном центре г. Киева День хиджаба отмечают с самого его введения.

Идею отмечать День хиджаба предложила жительница Нью-Йорка Назми Хан. По ее замыслу в этот день немусульманки могут попробовать надеть платок, чтобы лучше понять мусульманок и причины их выбора в пользу хиджаба.

Источник: http://islam.in.ua/ru/novosti-v-strane/maryam-priglashaet-vmeste-otmetit-vsemirnyy-den-hidzhaba