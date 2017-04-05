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Лекция к столетию избрания Номане Челебиджихан муфтием05.04.2017 | Анонсы
Номан Челебиджихан — особая фигура в истории крымскотатарского народа. Его вспоминают как первого председателя правительства Крымской Народной Республики и первого муфтия мусульман Крыма, Литвы, Польши и Беларуси.
Номан Челебиджихан — особая фигура в истории крымскотатарского народа. Его вспоминают как первого председателя правительства Крымской Народной Республики и первого муфтия мусульман Крыма, Литвы, Польши и Беларуси.
8 апреля (25 марта по старому стилю) будет отмечаться столетие избрания выдающегося сына крымскотатарского народа муфтием и председателем Крымско-мусульманского исполнительного комитета, который начал и успешно завершил работу по организации выборов в Курултай.
По этому случаю 7 апреля, в пятницу, в Таврическом национальном университете им. В. И. Вернадского по инициативе Исламского культурного центра г. Киев, Общественного союза «Всеукраинская ассоциации «Альраид» и общественной организации «Украинская инициатива» состоится лекция Юрия Косенко — независимого исследователя и журналиста, известного ученого, историка, востоковеда, переводчика наиболее полной книги о жизни и деятельности Номана Челебиджихана «Не зарастет травой поле боя» («Не заросте травою поле бою» — укр.) авторства Юнуса Кандыма.
Присутствующих будут иметь возможность услышать рассказ о жизненном пути крымскотатарского деятеля, его общественной и творческой деятельности, значении его личности для истории и будущего крымскотатарского народа и т. д.
После лекции запланировано обсуждение услышанного, присутствующие смогут задать вопросы, поделиться своими личными мыслями по поводу жизни и деятельности Номана Челебиджихана.
Источник: http://islam.in.ua/ru
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