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Украина

В Киеве напомнят о крымскотатарских именах в науке

17.07.2017 | Анонсы

В украинской столице 20 июля в помещении «Крымского дома» состоится публичный диалог по истории «Крымскотатарские имена в науке».

Речь пойдет о выдающихся ученых, в частности селекционере, садовнике и агрономе Мамуте Баясанове (1900 — 1963), ученом-биологе Зоре Аблямитовой (1916 — 1989), ведущем рабиологе, эксперте ВОЗ по бешенству (Всемирной организации здравоохранения) в бывшем СССР Мидате Селимове (1918 — 2001).

Организаторами мероприятия, которое состоится при поддержке Меджлиса крымскотатарского народа, выступили общественные организации «Таврическая гуманитарная платформа» и «Украинская инициатива». Модерировать диалог будет координатор Таврической гуманитарной платформы Андрей Иванец, основные докладчики — исследователь, переводчик Юрий Косенко и вирусолог Ольга Тимчишин.

Всех желающих приглашают присоединиться к мероприятию, узнать больше о вкладе крымскотатарских ученых в развитие современной науки, в частности о том, кто начал выращивание чая и оливок в Азербайджане, кто открыл явление «линьки» черноморских рыб и кто создал вакцину против бешенства нового поколения.

Мероприятие состоится по адресу г. Киев, Крымский дом, ул. М. Омеляновича-Павленко (быв. Суворова), 9. Начало в 18:00. Вход свободный.

Источник: http://islam.in.ua/ru

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