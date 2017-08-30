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Украина

ДУМУ «Умма» и Ассоциация «Альраид» приглашают всех мусульман на Курбан-байрам

30.08.2017 | Анонсы

1 сентября в мечети Исламского культурного центра г. Киева состоится празднование Курбан-байрама.

Как сообщают организаторы, программа Ид аль-Адха включает в себя традиционную праздничную молитву, проповедь и отдельные мероприятия для женщин и детей: научное шоу для школьников, детский праздничный концерт, кукольное представление для самых маленьких.

Детей также ожидает два батута, аквагрим, сладкая вата и подарки. Женщины, в свою очередь, смогут насладиться посещением ярмарки, где будет представлена мусульманская женская одежда, эко-товары, хэндмейд и роспись хной.

Все желающие приглашаются на турнир по армрестлингу и измерение силы удара.

 

Источник: http://islam.in.ua/ru

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