В Киеве обучают искусству арабской каллиграфии

В настоящее время каллиграфия в целом — наиболее быстроразвивающееся и перспективное направление в исламском искусстве. Основная причина в том, что именно она окончательно легализует образы существ, так как Ислам не запрещает изображать живые существа как сумму арабских букв, переплетенную в нечто наподобие контуров человека или животного.

Стоит ли упоминать, что выполненные мастерами арабской каллиграфии работы прочно заняли одно из ведущих мест в коллекциях ценителей прекрасного наравне с картинами западных мастеров живописи и графики, являя собой настоящие шедевры изобразительного искусства!

Завораживающая вязь, изысканное переплетение букв арабского алфавита заставляет людей, даже незнакомых с арабской письменностью и языком, не только восхититься мастерством каллиграфа, а и почувствовать внутренний ритм, симметрию надписи, возведенной от простой функции донесения прямого содержания написанного до вершин искусства отображения смысла.

Но чтобы иметь возможность любоваться запечатленной в каллиграфическом узоре музыкой арабской речи, не всегда необходимо ехать далеко. И в сердце украинской столицы существует возможность овладеть этим благороднейшим из изящных искусств.

Скажите и вы «да!» своему желанию создавать шедевры каллиграфии собственными руками. Для достижения своей мечты всего-то и нужно — решиться и прийти на Дегтяревскую, 25-а в Киеве в Центр Salam.

Для постижения мастерства каллиграфии новичку хоть и желательно, но не обязательно знать арабский. Начните освоение одного из основных стилей арабской каллиграфии — «насх» — причем одновременно вы будете еще и изучать язык, а также пополнять свою копилку знаний сведениями о культуре, традициях, искусстве арабских стран.

А если вы уже изучаете арабский язык — курс каллиграфии несказанно облегчит вам его постижение, так как вы узнаете все возможные комбинации соединений букв друг с другом!

Занятия начнутся по факту комплектации группы. Предварительное расписание — 1 раз в неделю, по субботам в 16:00 (возможны корректировки по пожеланиям студентов). Запись по телефону: 063 295 63 76.

Источник: http://islam.in.ua/ru