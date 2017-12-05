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Украина

Киевляне смогут узнать новые факты из жизней украинок-султан в Османской империи

05.12.2017 | Анонсы

Украинцы гордятся своей землячкой Роксоланой, которая стала женой султана Сулеймана I Великолепного и матерью его преемника, Селима ІІ. Впрочем, она была не единственной украинкой в гареме венценосных османов. Женой ее потомка — султана Ибрагима І — стала Надежда из Подолья, то есть Хатидже Турхан. Она была регентом малолетнего сына-султана Мехмеда IV и пять лет фактически правила Османской империей.

В центральной районной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Централизованной библиотечной системы Печерского района г. Киева 6 декабря читатели встретятся с кандидатом искусствоведческих наук, писательницей Александрой Шутко, которая расскажет о великих султанах-украинках. Автор книг «Роксолана: мифы реалии», «Письма Роксоланы: любовь и дипломатия» (которое уже выдержало два издания и недавно вышло в турецком переводе в Стамбуле) и романа «Хатидже Турхан» хорошо знакома с этой темой, а во время работы над рукописями ей пришлось ознакомиться со множеством документов того времени…

Поэтому узнать больше о женщинах, чьи судьбы переплелись в полотне истории, в частности прикоснуться не только к тайнам любви султаны Роксоланы, но и стать свидетелями ее влияния на политику в Османском государстве, ознакомиться с новыми, не известными до сих пор в Украине фактами из жизни украинок-султан интересующиеся могут в среду, 6 декабря, по адресу в Киеве — бульвар Леси Украинки, 7. Начало в 15:00.

 

Источник: http://islam.in.ua/ru

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