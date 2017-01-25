Перевод смыслов Корана на украинском языке Михаила Якубовича издали в Турции

В начале января в Турции завершилось издание новой редакции перевода смыслов Корана на украинский язык, осуществленного главой Центра исламоведческих исследований Национального университета «Острожская академия» Михаила Якубовича.

В начале января в Турции завершилось издание новой редакции перевода смыслов Корана на украинский язык, осуществленного главой Центра исламоведческих исследований Национального университета «Острожская академия» Михаила Якубовича. Впервые перевод был издан в Саудовской Аравии (Медина, 2013 г.), а затем в Киеве («Основы», в 2015 г.).

Новая редакция опубликована сразу в двух отдельных изданиях — большого формата вместе с арабским оригиналом, а также меньшего, где представлены только украинский текст и комментарии. Вышли оба издания в Диянете — Управлении по делам религий Турецкой республики, официальном учреждении, которое в настоящее время отвечает за религиозную политику государства.

Как говорится на официальном сайте Национального университета «Острожская академия», автор перевода сообщил, что договоренность об издании Корана была достигнута в Стамбуле в июле 2015 года во время переговоров с турецкими партнёрами Острожской академии, которые и предложили Диянету выпустить в свет указанное издание.

Готовился перевод к печати практически весь 2016 год, осуществлялась дополнительная вычитка (которую обеспечила преподаватель кафедры журналистики Острожской академии Виктория Назарук), вёрстка и другие меры по проверке.

Специальное предисловие и рекомендацию относительно печати предоставил шейх Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма». Новая редакция содержит некоторые уточнения и дополненное предисловие.

— Диянет опубликовал уже десятки переводов смыслов Корана на разных языках мира, прежде всего, с целью бесплатного распространения. Украинское издание стало следствием углубления отношений между Турцией и Украиной, в том числе и прошлогоднего визита в Острожскую академию двух представительных турецких делегаций с участием депутатов турецкого парламента, — рассказал Михаил Якубович.

По словам переводчика, пока турецкая сторона планирует отправить большую часть перевода в Украину, где его бесплатно смогут получить все желающие. А между тем уже в ближайшие месяцы планируется пятое издание перевода Корана, которое будет осуществлено в Украине.

Источник: http://islam.in.ua/ru/novosti-v-mire/perevod-smyslov-korana-mihaila-yakubovicha-izdali-v-turcii