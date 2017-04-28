RSS Контакты
Украина

«Узоры от Рустема Скибина» — мастер-класс для юных художников

28.04.2017 | Исламская культура

Художник-керамист рассказал присутствующим о традиционных орнаментах, распространенных в культуре крымских татар, символах и их значении, схемах и структурах

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Странствующий музей и Центр толерантности», реализуемого ОО «Арекет» при поддержке «Украинской региональной платформы общественных инициатив».

Художник-керамист рассказал присутствующим о традиционных орнаментах, распространенных в культуре крымских татар, символах и их значении, схемах и структурах

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Странствующий музей и Центр толерантности», реализуемого ОО «Арекет» при поддержке «Украинской региональной платформы общественных инициатив».

Художник-керамист рассказал присутствующим о традиционных орнаментах, распространенных в культуре крымских татар, символах и их значении, схемах и структурах. К примеру, лодка — символ движения, пожелания легкой дороги, чаша с фруктами — дом с богатством, верблюд олицетворяет путника, гранат — семью, а его зерна — духовное, физическое и материальное богатство. Мастер познакомил учеников с особенностью создания узоров и их прочтения. Кроме растительных и геометрических орнаментов, как заметил Рустам, для изделий из глины свойственны асимметрия в цвете и связь с жизнью обычных людей.

Участники смогли создать собственный орнамент с использованием декоративных элементов, символизирующих жизненные и семейные ценности.

Источник: http://islam.in.ua/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама