Пословицы крымских татар — отражение исламской культуры

После прихода Ислама в Крым (X век) среди местного населения широко распространилось множество религиозных сказаний, а также такие устные поэмы арабского фольклора, как «Юсуф и Зулейха» и «Лейля и Меджнун»

Из истории известно, что в X–XI веках многочисленные кыпчакские племена двинулись из регионов рек Идиль (Волга) и Джаик (Яик — Урал) на запад, в Причерноморские степи, где и обосновались. Вся эта территория получила название «Дешт-и-Кыпчак» («кыпчакские — половецкие степи»). Большое количество этих племен поселилось тогда в Крыму, где смешались с потомками тавров, гуннов, хазар и печенегов, жившими здесь, и впоследствии составили с ними этническую основу современных крымских татар.

После прихода Ислама в Крым (X век) среди местного населения широко распространилось множество религиозных сказаний, а также такие устные поэмы арабского фольклора, как «Юсуф и Зулейха» и «Лейля и Меджнун». В результате длительного отбора, совершаемого тысячами исполнителей и слушателей, отшлифованы и сохранены такие легенды и сказания, песни и сказки, пословицы и поговорки, в которых наиболее выразительно отражены исторические особенности духовного склада народа, его идеалы, надежды, художественные вкусы, быт.

Одним из самых распространенных жанров устного народного творчества являются пословицы и поговорки. Они выражают мировоззрение народа, создавшего их, думы и чаяния людей, их взгляды на окружающий мир, на явления личной и общественной жизни. Краткость и лаконичность пословиц способствуют быстрому их запоминанию и помогают следовать тем нравственным нормам, которые в них заложены. Тематика этого жанра очень разнообразна: патриотизм, единство, знание, семья и родственные отношения, трудолюбие, дружба, благовоспитанность и др. В Исламе, который исповедуют крымские татары, все эти понятия рассматриваются очень глубоко. Каждому из них выделяется большое внимание, т. к. именно на них строятся взаимоотношения, формируется мораль и духовная культура народа. Следовательно, пословицы и поговорки, раскрывая духовную жизнь народа, являются своеобразным литературным памятником, содержащим его мудрость, религиозность и многогранность.

А теперь мы приведём лишь несколько пословиц, которые подтвердят наши рассуждения.

«Традиция — половина веры». Эта пословица говорит о том, что многие традиции народа не противоречат нашей религии Ислам, а напротив, возникли с его приходом. Если истоки той или иной традиции исходят к Исламу, то их можно и необходимо сохранять.

«Совесть — половина веры». Если человек не делает ничего, даже мелкого, против своей совести, то он не может быть неверующим. Потому что нет лучшего контролёра, чем собственная совесть. А совесть заложена Всевышним в каждого человека без исключения.

«Терпение — ключ от Рая». Трудно быть терпеливым, но если человек знает, что наградой обещан Рай, то, несомненно, будет сдержан. Человеку в похожих ситуациях свойственно вести себя по-разному. Но, понимая, что достижение успеха и получение награды возможны лишь при проявлении терпеливости, он приложит все усилия. А существует ли награда лучше, чем Рай?

«Одиночество (т. е. единственность) присуще лишь Аллаху». Человеку нельзя выделяться, считая себя единственным и неповторимым, лучшим или совершенным, потому как всё это свойственно лишь Аллаху.

«Кто послал недуг, Тот даст и излечение». Если верующий человек испытывает недуг, то всегда должен надеяться на излечение, потому как в Коране говориться, что Аллах не посылает болезней, от которых нет излечения.

«Основа дружбы — справедливость». Дружба лишь тогда возможна, когда каждая из сторон соблюдает справедливость. Очень жаль, что проявление дружбы в наше время встречается всё реже и реже. А всё потому, что исчезает справедливость, а когда она исчезает, то не остаётся ничего, что могло бы придать ценность жизни.

«Немного дающий — даёт от души, много дающий — от богатства казны». Пожертвование, сделанное небогатым человеком, может быть намного искренней, нежели пожертвование человека с достатком. Потому как небогатый и без того испытывает недостаток, тогда как богатый может даже не ощутить этих расходов.

«Чем на свете проклятием слыть, лучше у Бога милость просить». Человек, совершая грехи (воровство, грабёж, обман, прелюбодеяние), зачастую оправдывает себя безвыходностью или слабостью. Этим самым он вызывает у людей ненависть и проклятие. Так не лучше ли трудится и не забывать просить милость и блага у Аллаха?

«Свой секрет открыл ты другу, но, а он расскажет другу, и пойдёт секрет по кругу». Нередко сплетня является результатом слухов. Передача слухов среди людей происходит очень легко. И чаще всего каждый, кто передает слух, добавляет что-нибудь от себя, превращая его в сплетню. А ведь известно, что сплетня является одним из тяжких грехов.

«Дающая рука выше берущей». Когда человек даёт, то его рука находится вверху, а берущая под ней. Следовательно, мудрость этой пословицы заключается в том, что преимущество имеет не та рука, которая берёт, а та, которая даёт. Ведь Аллах приумножает блага лишь тому, кто даёт, а не тому, кто берёт.

«Любовь к родине от веры». Чувство патриотизма, любви к родине от духовности. Если в сердце человека отсутствует любовь и вера в Аллаха, то и для любви к родине в нём не найдётся места.

«Излечение от недуга — Вера в Аллаха». Истинно верующий человек никогда не страдает психическими заболеваниями. Дейл Карнеги как психолог утверждает, что: «Врачи-психологи убеждены в том, что сила веры и следование канонам религии достаточно для преодоления волнений, неврологического напряжения и исцеления от многих заболеваний».

«Там, где есть вера, нет злобы». Истинно верующий человек никогда не причинит вреда никому, а значит, не сделает зла. Мусульманин — это тот, кто никогда не причиняет вреда другому мусульманину ни языком, ни руками…» // хадис от Абдуллы бин Амр аль-Аас // Муслим

«Кто бесполезен в мире этом, совсем не нужен в мире вечном». К сожалению, мы живём в такое время, когда людям лень порой даже просто улыбнуться, а что уж говорить о благородных поступках. Какое же место такие люди займут в мире вечном! То достоинство, за которое большинство людей войдут в Рай, это их набожность и хороший тон поведения». // хадис от Абу Хурейра // Ат-Тирмизи

«Имущество мира останется в нём, дела и поступки в мир иной заберём». Человек склонен забывать о своей истинной сущности, становясь жертвой окружающего мира, погружаясь в него и уподобляясь животным. Всё имущество, нажитое человеком в этом мире, останется в нём. Лишь поступки и дела будут сопровождать нас в мир вечный.

«Тирану — гнёт, а угнетённому — Бог». Жестокие люди получают массу удовлетворения от проявления насилия, пользуясь властью в этом мире, не задумываясь о Вечной жизни, в которой будут нести ответственность за все угнетения. Тогда как угнетённый уповает лишь на Аллаха. Сильный среди людей, слаб пред Аллахом.

«Погладить сироту по голове — это тоже воздаяние». Проявление милосердия и сострадания к сироте является добродетелью. Не будет помилован тот, кто сам не проявляет милосердия к другим». // хадис от Джарира бин Абдуллаха // Сахих аль-Бухари. Пусть даже это будет доброе слово или просто внимание.

«Пусть левая рука не знает то, что даёт правая». Каждый мусульманин, совершая мелкую или крупную трату собственных средств, чем оказывает помощь своим братьям по вере, делает богоугодное дело, которое возвышает и укрепляет моральные качества мусульман в целом. Но это дело ни в коей мере не должно быть показным, совершаемым ради славы.

«Для дерева опора его корни, а для человека его родственники». Невозможно представить дерево без корня. Ведь лишь благодаря нему оно растёт и укрепляется. Если дерево отделить от корней, то вскоре оно непременно погибнет. Так как же может существовать человек без своих родственников и близких?

«Коль пожелаешь соседу добра, то вернётся к тебе оно сполна». Проявляя доброжелательность или оказывая помощь соседу, человек, наверняка, от него получит благодарность. Но благодарность, которую проявляет человек, ничтожна, в сравнении с благами, которые дарует нам Аллах. Поэтому надо стремиться творить только добро, чтобы Всевышний воздал нам за это.

«Не бойся смерти, бойся бесполезной жизни». Каждый из нас, от самого рождения, неуклонно движется к смерти. Человек покидает этот мир, чтобы никогда не вернуться, и входит в мир, в котором останется навсегда, где получит свой расчёт. А каким он будет, зависит от дел и поступков в этой жизни.

Таким образом, пословицы и поговорки, которые отображают повседневную жизнь и быт народа, очень разнообразны. Но все они призывают человека к нравственной чистоте, воспитывая в нём такие понятия, как честь, справедливость, долг, милосердие, патриотизм и осуждая лицемерие, зависть, гордость, малодушие, честолюбие и другие отрицательные качества. Одним словом, учат тому, чему учит нас наша религия Ислам!

Автор: Ленуре Яхъяева

Источник: http://islam.in.ua/ru