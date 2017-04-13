Межконфессиональный диалог и религиозные лидеры

5 апреля в Киеве, по инициативе ОО «Украинский центр диалога и коммуникаций» состоялось заседание круглого стола «Христианско-мусульманский диалог: современное состояние и перспективы развития в Украине». Среди докладчиков был и муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» шейх Саид Исмагилов, который в своей речи отметил, что Украина обречена на диалог между последователями христианства и Ислама

5 апреля в Киеве, по инициативе ОО «Украинский центр диалога и коммуникаций» состоялось заседание круглого стола «Христианско-мусульманский диалог: современное состояние и перспективы развития в Украине». Среди докладчиков был и муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» шейх Саид Исмагилов, который в своей речи отметил, что Украина обречена на диалог между последователями христианства и Ислама:

— Есть мощный сигнал к тому, что христиане и мусульмане очень близкие и родственные религии. Именно это подтверждает Всевышний Господь в Священном Коране, в суре «Трапеза»: «Истинно, ты убедишься, что ближайшие в любви к тем, что уверовали — те, которые говорят: „Воистину, мы — христиане!“. Это так, ведь среди них есть монахи и священники, и они не возвышают себя». Если мы немного абстрагируемся от внутреннерелигиозных разделений, то увидим, что большинство среди верующих [в Украине — ред.] — это христиане, а следующими по численности являются мусульмане. Поэтому эти две религии как представители большинства верующих государства обречены на диалог и сотрудничество. Через определенные проблемы, которые имели место в средневековье между христианским населением Украины и мусульманами Турции, Крымского ханства, других государств, сложились определенные стереотипы, мифы и предубеждения, которые нам нужно преодолевать, — утверждает Саид-хазрат.

Муфтий ДУМУ «Умма» убежден, что кроме преодоления определенных стереотипов, надо интенсифицировать диалог между религиями — это насущная потребность:

— Сейчас другие времена. Мир стал открытым, «сузился». Разные страны и культуры открываются друг другу, происходит определенная диффузия. И чтобы у нас были мир и согласие, чтобы мы не имели тех проблем, которые существуют, к примеру, в Западной Европе, диалог между мусульманами и христианами нужно не просто поддерживать, а развивать. А ответственность за его развитие возложена, прежде всего, на религиозных деятелей и лидеров. Именно представители церквей, мусульманских общин и духовных управлений должны демонстрировать своим прихожанам, как следует относиться к людям, которые исповедуют другие религии. Нужно, чтобы и в мечетях, и в церквях проповедовали терпимость, нормальное, доброжелательное отношение к носителям других религиозных взглядов.

Как отмечает Саид-хазрат, сейчас в Украине нет угрозы межрелигиозной розни, но диалог между религиями должен быть непрерывным, а не возникать от случая к случаю:

— Я думаю, что сейчас в этом дискурсе мы все очень неплохо живем в Украине. Но наш диалог должен быть не спонтанно-казуальным, но комплексным и системным. Важно, чтобы это не ограничивалось круглыми столами, конференциями и т. д., но перетекало в практическую плоскость. Есть еще одна проблема — не все мусульманские и христианские общины привлечены к этому диалогу, не все готовы к этому. Хотя приятно, что Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская греко-католическая церковь всегда открыты к сотрудничеству.

Говоря о том, что диалог не должен ограничиваться только разговором, а перетекать в практические действия, муфтий, в частности, сказал:

— Когда я размышляю, как мы можем это сделать на практике, мне всегда приходят в голову три перспективных направления. Первое — благотворительность и социальное служение, когда церкви и мечети объединяться в каких-то совместных проектах. Второе — проповеди морально-этических ценностей, которые у христиан и мусульман абсолютно одинаковые — семья, воспитание детей, все те добродетели, которые есть и в Библии, и в Коране, и мы должны совместно их защищать.

«Третьей плоскостью», где должны сотрудничать последователи различных вероучений, муфтий называет защиту национальных интересов Украины.

— Я не понимаю те религиозные сообщества, или выступающие против национальных интересов государства, в котором они живут, исповедуют и проповедуют свою религию, или делающие вид, что они вне политики. Невозможно исповедовать и проповедовать свои ценности в государстве и при этом говорить, что мы «дети Царства Божия и не имеем отношения к этому государству». Как можно абстрагироваться и апеллировать к Царству Божьему, не считаясь с той страной, хлеб которой ты употребляешь, воду которой ты пьешь, воздухом которой ты дышишь? Мне такой «пацифизм» непонятен! — признается Саид Исмагилов.

Говорил муфтий ДУМУ «Умма» и о том, что сейчас существует потребность не только в христианско-мусульманском диалоге, но и в диалоге мусульманско-мусульманском, потому что в стране существует несколько исламских религиозных организаций, обособленных друг от друга, которые часто не общаются между собой, а предложения как-то объединиться воспринимают с предубеждением, как заявку на доминирование или председательство. Поэтому, по мнению шейха, модератором между различными организациями может выступить нейтральная, независимая государственная структура, например, тот же Департамент по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины, предложив создать (ли возродить) Совет мусульманских организаций.

Источник: http://islam.in.ua/ru