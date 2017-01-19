Всё больше людей стремятся овладеть арабским языком в Украине

В списке наиболее востребованных и распространенных языков мира арабский занимает четвертую позицию. И хотя большинство экспертов сходятся в том, что языком международного общения сегодня является английский, в течение ближайших десятков лет он утратит статус самого востребованного иностранного, и произойдет это не потому, что этот язык больше не будет нужен, но потому, что знанием приличного английского будет обладать каждый второй.

В списке наиболее востребованных и распространенных языков мира арабский занимает четвертую позицию. И хотя большинство экспертов сходятся в том, что языком международного общения сегодня является английский, в течение ближайших десятков лет он утратит статус самого востребованного иностранного, и произойдет это не потому, что этот язык больше не будет нужен, но потому, что знанием приличного английского будет обладать каждый второй. И для того, чтобы быть конкурентоспособным, нужно будет овладеть еще одним перспективным иностранным языком. И все чаще и чаще думающие люди, анализируя мировые тенденции, выбирают для изучения арабский.

На базе Исламского культурного центра (ул. Дегтяревская, 25-а) по воскресеньям проходят бесплатные занятия арабского разговорного клуба. Именно это, помимо собственно уроков, и предлагает Центр изучения иностранных языков Salam.

Сегодня в Украине действуют десять Исламских культурных центров «Всеукраинская ассоциация „Альраид“», и конечно же, в каждом из них есть школы арабского языка. Что же касается арабо-украинского центра Salam — то это профессиональное учреждение изучения восточных языков в Киеве, ориентированное на индивидуальный подход к каждому ученику. Центр стал продолжателем существовавшей ранее школы «Ан-Нур», расширив круг предлагаемых ученикам возможностей и список дисциплин.

Интересуются арабским языком не только в Украине — в странах на постсоветском пространстве он также востребован. Центр дополнительного образования и исследований «Медина», созданный в Москве для обеспечения духовного и светского образования, также приглашает на курсы арабского языка для начинающих:

— По многочисленным просьбам мы открываем группу «Выходного дня», в которой будут объединены два занятия, и которая будет заниматься только в субботние дни. Начните новый год с арабским языком и с лучшими педагогами, — предлагают в образовательном центре на своей странице в Facebook.

Также сообщается, что многие выпускники школы, благодаря обретенным в образовательном центре «Медина» знаниям, успешно работают в арабоязычных странах:

— Педагоги нашей школы воспитали не одно поколение востоковедов, арабистов, бизнесменов, работающих на Ближнем Востоке. У нас преподают авторы учебников по арабскому языку. А уникальная методика обучения поможет вам овладеть прочным фундаментом в грамматике и лексике. Сертифицированные педагоги, понятные учебники, теплая атмосфера «Медины» ждут вас!

Стоит отметить, что не только арабы, но и все последователи Ислама, начиная с конца 70-х годов (хиджры), были объединены арабским как языком научной мысли. Его филология стала обязательной дисциплиной в системе общего образования. Все изыскания по важнейшим наукам, таким как математика, астрономия, химия, физика и т. д. (не говоря уже о шариатских науках), осуществлялись на арабском языке. В широких масштабах на арабский стали переводиться работы древнегреческих мыслителей. В дальнейшем богатство научной, художественной и религиозно-полемической литературы на арабском языке стремительно накапливалось, укрепляя его позиции. Одним словом, для мусульман, вне зависимости от их национальностей, он стал языком, на котором они понимали свою религию и познавали свой мир. Эта историческая реальность свидетельствует о высоком значении, которое придавалось арабскому языку прежними мусульманами.

Источник: http://islam.in.ua/ru/obshchestvo/znaniya-o-religii-i-kulture-raznyh-narodov-klyuch-ko-vzaimoponimaniyu