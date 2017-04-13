Министр здравоохранения ищет поддержки реформ у религиозных лидеров

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Надежда Супрун пообщалась с лидером украинских мусульман шейхом Саидом Исмагиловым. Министр здравоохранения ищет поддержки реформ у религиозных лидеров.

По Конституции государство отделено от церкви, но государственные чиновники понимают, что большинство граждан являются верующими людьми, поэтому не ради вмешательства в деятельность религиозных организаций, а для углубления взаимопонимания ищут чиновники встреч с религиозными лидерами.

Поэтому 9 апреля и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Надежда Супрун посетила Духовное управление мусульман Украины «Умма» и пообщалась с лидером украинских мусульман шейхом Саидом Исмагиловым.

Чиновница обратилась к муфтию с просьбой о личной поддержке и присутствии на голосовании пакета соответствующих законопроектов в Верховной Раде в четверг, 13 апреля. Также госпожа Супрун попросила проинформировать верующих о сути законодательных изменений в системе оказания медицинской помощи, ведь верит, что они возможны только в тесном сотрудничестве и при поддержке граждан.

Муфтий ДУМУ «Умма» прокомментировал визит и. о. министра здравоохранения и предложенные ею и ее единомышленниками реформы:

— В Украине реформа здравоохранения является одним из самых актуальных вопросов, потому что мы до сих пор пользуемся устаревшей системой еще с советских времен. Она полностью отжила свое и стала настолько коррумпированной и неэффективной, что доверия к ней со стороны большинства украинцев почти не осталось. Богатые люди лечатся в частных клиниках или вообще за границей, а бедные стоят в очередях в государственных клиниках, где врачи получают очень маленькую зарплату, где нет лекарств, современного оборудования.

Госпожа и. о. министра имеет четкий, понятный, обоснованный и абсолютно реальный план реформы медицины. Дело за депутатами Верховной Рады, от которых ожидают принятия нужного закона именно на этой неделе. Понятно, что реформа системы здравоохранения, по словам госпожи Супрун, не будет одномоментной, однако если документ сейчас не поддержать, то ее придется остановить как минимум на 3–5 лет, потому что потом начнутся предвыборные соревнования, во время которых никто не будет заниматься изменениями и не будет брать на себя ответственность.

По этой причине она решила обратиться к религиозным лидерам, ведь религиозные организации имеют наибольший уровень доверия населения среди всех институтов. Поэтому она уже выступала и перед Советом церквей, в воскресенье встретилась со мной (муфтием Саидом Исмагиловым — ред.), в понедельник разговаривала с Патриархом Филаретом и надеется встретиться лично с другими религиозными лидерами и попросить их поддержать эту реформу и даже при возможности присутствовать в Верховной Раде во время голосования за этот законопроект.

Так совпало, что в христианской и в мусульманской традиции именно сейчас особое, духовное время. У христиан — Страстная неделя, которая завершится Пасхой. Более того, голосование приходится на Чистый четверг — день очищения от грехов, что очень символично. Для мусульман это также особая пора, потому что сейчас идет месяц Раджаб по мусульманскому календарю. Это один из особых месяцев, предшествующих священному месяцу Рамадан. Именно с Раджаба начинается духовная подготовка верующих к Рамадану.

Поэтому я думаю, что всем депутатам, которые говорят о своей набожности, которые имеют совесть и достоинство, следует использовать эту замечательную возможность и показать народу Украины свою инициативу, духовность, свое желание сделать очень большое дело для всех граждан. И я призываю всех поддержать реформу здравоохранения в Украине! — отметил муфтий ДУМУ «Умма» Саид Исмагилов.

С пакетом законопроектов, которые зарегистрированы Министерством юстиции, можно ознакомиться на официальном сайте Верховной Рады Украины по ссылкам (1, 2, 3). Также приводим визуальные материалы, предоставленные госпожой и. о. министра.

Источник: http://islam.in.ua/ru