Феномен хиджаба: как живется украинским мусульманкам с покрытой головой?

Какие стереотипы существуют в отношении женщин-мусульманок в Украине? Почему хиджаб пугает некоторых родителей и друзей, а на улице вызывает любопытство? Кто и как на самом деле дискриминирует мусульманских женщин сегодня?

Какие стереотипы существуют в отношении женщин-мусульманок в Украине? Почему хиджаб пугает некоторых родителей и друзей, а на улице вызывает любопытство? Кто и как на самом деле дискриминирует мусульманских женщин сегодня?

Их легко выделить из общей массы людей. Но женщины, которые носят хиджаб в Украине, на это никогда не жалуются. Хиджаб — это не только одежда, но и общий критерий, которому должна соответствовать одежда мусульманки. В постсоветской Украине отношение к нему до сих пор неоднозначное. «Громадське радіо» поговорило с пятью мусульманками, чтобы понять, что они чувствуют, когда ловят на себе любопытные взгляды.

Хиджаб и вера

Первое, что спрашиваю у своих собеседниц, это когда они начали носить хиджаб и по каким причинам.

— Я начала носить хиджаб более полутора лет назад, а приняла Ислам чуть позже. Вера была у меня всегда, а духовную практику я искала, которую потом нашла в Исламе, — говорит Юлия Леонюк из Киева, которая работает в Исламском культурном центре.

— На улицах на меня смотрят всегда. Но я стараюсь не обращать внимания. Так у меня сложилась жизнь, что я с 17 лет носила форму, потому что училась на юридическом в Академии внутренних дел, работала в органах следствия, поэтому на меня всегда смотрели (смеется). Освободилась в звании капитана, это не мое.

На вопрос, как отреагировали родители на принятие Ислама, девушка признается, что для них это было неожиданно:

— Мои родители христиане, ходят в церковь, правда, только на Пасху. Для них это было шоком. Они живут в Николаеве, и мои поиски духовной практики проходили без их участия. Однажды, еще до того, как я приняла Ислам, я приехала к ним уже с покрытой головой. Они спросили меня, что это значит. Я боялась и ответила, что это модно. Для них, если это модно, то это хорошо. Когда они поняли, что это не просто мода, то сразу прозвучал стереотип: «А, ты — мусульманка, значит, ты — террористка!». К сожалению, у них нет знакомых мусульман, поэтому такое представление берется из телевизора. Родители говорят, что я позорю семью, потому что ношу хиджаб. Но я верю, что в религию нужно прийти осознанно, уже в зрелом возрасте.

Амина Окуева из Одессы, по профессии врач-хирург, служащая в составе Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, рассказывает свою историю с хиджабом:

— Хиджаб ношу очень давно. Уже лет 15–16. Осознала необходимость этого для мусульманки, поэтому и надела, несмотря на то, что мой первый муж был против, возможно, считал это опасным для жизни в Москве, где мы в тот период времени проживали.

Иная ситуация сложилась у Нияры Мамутовой, активистки Исламского культурного центра в Запорожье. Она отмечает, что является мусульманкой с рождения, крымской татаркой и начала носить хиджаб, когда ей исполнился 21 год:

— Я была в поиске, меня беспокоили вопросы: «Зачем человек живет? В чем смысл жизни? Зачем ставить какие-то цели, если в любой момент можно умереть?». Изучала христианство, иудаизм, буддизм и Ислам, потому что в то время почти ничего не знала. Только в Исламе нашла ответы на свои вопросы. Сразу начала практиковать.

Хиджаб и работа

Недавно Европейский суд по правам человека признал законным запрет хиджабов на работе. Тем самым учреждение подтвердило право работодателей вводить правила, запрещающие женщинам одеваться в соответствии с предписаниями Ислама. Поводом для судебного разбирательства стал иск бельгийки Самиры Ашбиты, которая работала секретарем в одной из местных компаний, пока ее не уволили из-за появления на работе в мусульманском платке. Женщина считает, что ее права нарушили, и подала иск. Каким образом на это отреагировали женщины-мусульманки в Украине?

Нияра Мамутова из Запорожья отмечает, что редко когда работодатель может сказать прямо, что дело отказа в хиджабе:

— К сожалению, в Украине мы тоже сталкиваемся с такими проблемами. Работодатель не смотрит на профессиональные качества женщины, не спрашивает об образовании. Только видит девушку, и все уже понятно. Конечно, редко кто говорит прямо, что дело отказа в хиджабе. Когда я жила в Крыму и пришла устраиваться на должность учителя английского языка, мне сразу сказали, что им учитель не нужен. Бывало, что говорили прямо, если длинная одежда, то, пожалуйста, работайте, но без платка.

Татьяна Евлоева, представляющая Всеукраинскую ассоциацию «Альраид», обеспокоена решением, которое принял Европейский суд по правам человека. Именно поэтому она приняла участие во флешмобе #muslimwomanban. По ее мнению, решение суда может затронуть не только тех, кто носит религиозную одежду, вроде кипы, платка или крестика, это еще и затрагивает людей по признакам национальности, расы и даже инвалидности.

— А если завтра «политика нейтральности» работодателя начнет требовать, чтобы все брили голову, носили синие контакте линзы или перекрасили цвет кожи, потому что нам нужны только вот такие «стандартные» работники? Человек, которому ампутировали ногу, может носить длинную юбку до пят, как и тот, кто это делает по религиозным убеждениям. Есть разные жизненные обстоятельства, — добавляет Татьяна.

Амина Окуева тоже не согласна с решением Европейского суда и считает его необоснованным.

— Считаю этот запрет Европейского суда некорректным и необоснованным. Возможно, в каких-то областях деятельности и необходим определенный дресс-код, но их количество очень ограничено. Хиджаб — не только не помеха, но иногда даже и защита. Например, во время учебы в медицинском университете меня часто ставили в пример одногруппницам, у которых из-под медицинской шапочки выбивались волосы. Скажем, в операционных это совершенно неуместно. Да и сами однокурсницы время от времени в шутку завидовали мне, что у меня после посещения моргов волосы не просачиваются неприятным запахом — просто поменяла платок и все.

Хиджаб и дискриминация

На вопрос, приходилось ли испытывать на себе какие-то проявления дискриминации, Татьяна Евлоева признается, что для многих немусульман такие, как она — все «на одно лицо». Принципиально разные по генезису религиозные предписания, социальные явления и политико-культурные процессы многие просто сваливают в одну кучу.

— Я люблю ретро-стиль и людям это интересно, — говорит Татьяна. — Конечно, несколько раз встречала людей, которым я не нравилась. Они громко озвучивали: «Я не хочу с тобой ехать в одном троллейбусе». Но это, пожалуй, люди, которые ссорятся со всеми.

В то же время, по ее мнению, в обществе существует много стереотипов и предубеждений:

— Всех удивляет, что мусульманка имеет высшее образование, занимается квалифицированным трудом, занимает высокую должность. В общем восприятии мусульманка может быть только забитой, темной, неквалифицированной. А вот у мужчин-мусульман все в порядке. У них из внешних признаков только борода. Но бороды сейчас в моде.

Нияра Мамутова обращает внимание на недостаток знаний у людей об Исламе и мусульманках:

— Когда у людей нет знаний, это место в голове заполняют стереотипы. У нас в Запорожье на меня смотрят в основном с интересом, могут сказать «Аллах акбар». Чаще нас здесь принимают за иностранок. Только когда начинаешь общаться и люди слышат чистый русский или украинский язык, то отношение меняется, удивляются, что мы обычные люди, с такими же взглядами, проблемами, как и у них. Также бывают люди с предубеждением. У меня есть одна просьба ко всем: меньше читайте об Исламе в интернете, лучше идите в исламские культурные центры и узнавайте о мусульманах от самих мусульман.

Юлия Кандаурова, также родом из Запорожья и имеет интернет-магазин, делится собственными наблюдениями по отношению к женщинам-мусульманкам в Украине:

— Я считаю, что в нашей стране люди более лояльны и терпимы, чем в той же России, где могут и сорвать хиджаб, и побить даже. В моем родном Запорожье покрытых мусульманок очень мало, поэтому мы всегда привлекаем внимание людей. За все время, что я в Исламе, я почувствовала негатив всего несколько раз. Например, одна женщина начала говорить, что не понимает, как можно поменять религию, что я предательница Родины и семьи. Но при этом она не знает, что я стала еще лучше и бережнее относиться к своей семье, ведь в Исламе запрещено плохое отношение к близким. Я считаю таких людей недалекими. Да, это задевает, оскорбляет, но я знаю, что сделала правильный выбор, поэтому пусть это все будет у нее на совести. Единственное неприятное, с чем я столкнулась на днях — это обыск и «просьбы» снять хиджаб в аэропорту Харькова. Для меня это совсем не проблема, но сам факт, что проверили только меня, а других спокойно пропускали, возмущает.

О своей истории страданий от стереотипов, связанных с религией, говорит Татьяна Евлоева:

— Когда я не была замужем, меня часто спрашивали: «А кто твой муж?». Я говорила: «У меня нет мужа». На что люди удивлялись: «А кто тебя заставляет так ходить?». То есть человек не спрашивает, действительно ли меня заставляют, и ему неинтересно, мой ли это акт волеизъявления. Это и есть угнетение мусульманских женщин. Но не со стороны мусульманских мужчин, а со стороны немусульманского общества. У нас все верят, что женщина может только добровольно раздеться, а не одеться.

Вместо выводов

В своей новой книге «Гендер для всех: вызов стереотипам» Тамара Марценюк отмечает, что в Коране нет четких указаний по одеянию женщин, есть только общая рекомендация одеваться скромно, которая касается не только женщин, но и мужчин. Не стоит удивляться, если увидите мусульманку, которая не покрывает голову и внешне ничем не отличается от большинства женщин на улицах Украины, — такая верующая различает традиции и саму религию. В то же время, если вы увидите покрытую женщину, попробуйте отбросить собственные стереотипы. Скорее всего, ее никто не заставляет так одеваться.

Все люди очень разные. По цвету кожи, политическими и религиозными убеждениями, разного возраста и этнического происхождения, с нарушениями слуха, на коляске, слепые, различной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Но каждый человек делает наш мир разнообразным и неповторимым.

Общества, построенные на принципах инклюзивности и уважения прав человека, более динамичны и устойчивы в своем развитии, поскольку это предполагает взаимопонимание и поиск компромиссов, а энергия расходуется не на «ненужные» конфликты, а на совместное развитие.

Источник: http://islam.in.ua/ru